Episodio inaspettato al GF Vip 7 con Oriana Marzoli e Luca Onestini grandi protagonisti. I due concorrenti del programma hanno deciso di recarsi all’interno della sauna per provare a leggere qualcosa, che era stata scritta precedentemente da un loro compagno di avventura. Enorme è stata la loro curiosità, infatti hanno perso un bel po’ di tempo a provare a comprendere tutto. Il mistero è subito diventato fitto, dato che ci sono state più difficoltà del previsto per analizzare quelle parole lasciate lì.

Il pubblico da casa si è divertito non poco, infatti nelle scorse ore al GF Vip 7 Oriana Marzoli e Luca Onestini sono apparsi in evidente imbarazzo, anche perché non riuscivano a mettersi d’accordo su ciò che era stato riportato. Servirà inevitabilmente l’aiuto di colui che ha scritto quelle cose, anche se non lo hanno avvisato del fatto che stessero cercando di captare i suoi messaggi. Sono uscite fuori delle ipotesi, ma i dubbi sono rimasti tanti e ora anche i telespettatori sperano di capirne di più in futuro.

Leggi anche: “Lo ha fatto due volte”. GF Vip, l’accusa choc a Edoardo Donnamaria





GF Vip 7, Oriana Marzoli e Luca Onestini scoprono un messaggio in sauna

Quindi, nella sauna del GF Vip c’è chi ha rilasciato delle scritte misteriose con Oriana Marzoli e Luca Onestini che hanno provato a svelarne i contenuti. Ma non è stato affatto facile, infatti ad un certo punto è sembrato leggere la parola Nico e subito l’ex di Ivana Mrazova ha esclamato: “Ma chi ca*** è Nico?“. L’influenzer è scoppiata a ridere e anche lei si è chiesta chi fosse quest’uomo. Nonostante i vari tentativi, non hanno trovato il bandolo della matassa e non sappiamo se ce la faranno nelle prossime ore.

Ad aver scritto qualcosa là dentro è stato Daniele Dal Moro, ma né Oriana né Luca sono stati in grado di decifrare ufficialmente quel messaggio. A un certo punto Onestini ha anche perso la pazienza in modo scherzoso: “Dobbiamo leggere ‘sta putta*** che interessa solo a te”. Ma la venezuelana ha riso e ha detto che anche a lui interesserebbe sapere cosa abbia voluto dire. Fatto sta che anche il popolo del web è scoppiato a ridere: “Unico, ma sono due rinco***”. E un utente ha forse svelato l’arcano.

Oriana e Luca cercano di leggere le scritte in sauna lasciate da Daniele 💀 #Oriele “chi cazzo è Nico?” 💀 pic.twitter.com/9xqDrFH6sq — Kate (@TheKateryn) March 3, 2023

Secondo quanto scritto da un internauta, che ha commentato il video di Luca e Oriana, Nico sarebbe un amico di Daniele Dal Moro: “Nico è uno dei suoi migliori amici, ha parlato più volte del Nico”. Mistero risolto? Chissà, nella casa non sanno ancora nulla.