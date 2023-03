Tra Edoardo Donnamaria e Attilio Romita (quest’ultimo è fuori dal GF Vip perché è stato eliminato) spesso sono volate parole grosse, soprattutto quando il giornalista era in casa. Qualche settimana fa l’ex bezzobusto del TG1 aveva rivelato a Sarah Altobello una confessione che gli avrebbe fatto Antonella Fiordelisi secondo la quale la spadista avrebbe lasciato Edoardo Donnamaria una volta finito il reality.

“Vedi, poi ci sono Edoardo e Antonella che stanno insieme. Ma vedi che c’è dell’altro, Antonella a me ha detto: ‘Appena usciamo da qui dentro io lo mando a fare in cu***’. Loro stanno così perché sanno che se non stanno insieme escono. Loro hanno attenzioni in questo programma perché stanno insieme e sono una coppia, litigano e fanno cose. Quindi, è proprio il contesto che li fa stare insieme”, ha detto Attilio Romita.

GF Vip, Attilio Romita accusa Donnamaria: ha bestemmiato due volte

A non averla presa bene è stato in quell’occasione Edoardo Donnamaria che durante una diretta si scagliò contro il giornalista: “Attilio ha detto l’unica cosa da lucido che ha detto, è che questo contesto porta molte persone ad essere falsi, ed è esattamente quello che sta facendo Attilio Romita da un po’ di tempo a questa parte, ha detto a qualcuno io ho capito come funziona questo gioco, ora inizio a giocare anche io, non rendendosi conto che sta facendo una figura di m***a dopo l’altra”.

Da quella discussione ne è passata di acqua sotto i ponti perché nel frattempo il gioco è andato avanti e Attilio Romita è stato eliminato dal GF Vip, mentre Donnamaria e Fiordelisi sono ancora in casa e il loro rapporto è sempre più precario. Le discussioni proseguono e i due non riescono a trovare un punto di incontro anche se si capisce che c’è una forte attrazione. Ora che Romita è fuori dal GF Vip si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del volto di Forum e lo ha accusato di aver bestemmiato in due occasioni e non è stato punito.

Secondo l’ex vippone, in un’intervista rilasciata a Superguida Tv, a Donnamaria sono state perdonate diverse uscite infelici, mentre a lui no: “Le infelici frasi da camerata che ho detto nella casa hanno ferito molto Mimma. A me non sono state perdonate, c’è chi ha bestemmiato due volte come Donnamaria e sta ancora in casa, ha detto delle frasi come: “io sono andato con delle ragazze che non presenterei mai ai miei genitori”. A me hanno detto di essere classista a lui niente. Ha detto frasi che Antonella gli diceva nei loro momenti privati. A lui è stato perdonato tutto a differenza di ciò che è stato fatto con me”.