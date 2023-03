GF Vip, la sorpresa a Edoardo Donnamaria delude i fan. Negli ultimi giorni riflettori puntati sul gieffino che sta attraversando l’ennesimo momento difficile con Antonella Fiordelisi. Non solo, Edoardo ha infilato una serie di gaff e comportamenti che non sono per niente piaciuti al pubblico. Dal van gate alle ‘tastatine’ con Nicole Murgia e Oriana Marzoli che i telespettatori hanno aspramente condannato proprio nelle ultime ore il vip ne ha combinata un’altra.

Mentre si trovava in veranda con altri coinquilini Edoardo Donnamaria si è rivolto così a Oriana: “Il mio coinquilino sarà innamorato follemente di te, lo so. Sudamericana, piccolina. Il mio coinquilino ti fa passare un’oretta divertente“. Subito è calato il gelo e Luca Onestini ha detto: “Le sembrano commenti da fare Donnamaria?”. La stessa Oriana non ha preso bene quella frase. In ogni caso nella puntata di ieri, giovedì 2 marzo, Edoardo ha ricevuto la visita a sorpresa del papà Vincenzo.

Le parole di Vincenzo Donnamaria al figlio Edoardo

Dopo aver difeso il figlio ed espresso la sua approvazione per Antonella Fiordelisi il padre di Edoardo Donnamaria è intervenuto ieri durante la puntata del GF Vip: “Hai fatto fesserie notevoli – ha detto al figlio – e non hai seguito i miei consigli. Hai continuato a parlare dietro ed a parlare dietro esce una realtà distorta”. L’uomo ha poi ribadito la sua simpatia per Antonella e a questo punto alcuni fan hanno iniziato a polemizzare con la sua presenza in puntata.

“Ma perché – si chiede un fan – quando Antonella ed Edoardo si lasciano deve per forza intervenire qualcuno per salvare la loro relazione? Questo è un complotto“. Un altro osserva: “Il papà spinge per la loro relazione solo per strategia”. E poi ancora: “Io senza parole per un papà che invece di chiedere al figlio come sta parla di gradimento e di percentuali”.

Il papà di Donnamaria che aveva pochi minuti per stare fuori col figlio senza telecamere senza niente e nessuno e la sua priorità era fargli sapere della percentuale del televoto 😢

Onestamente che pena !

Che degrado #gfvip — Demi 💅 (@soltantoDemi) March 2, 2023

NON POSSO ACCETTARE CHE QUEASTA FACCIA DI SCHIAFFI DI EDO RISCHI DI USCIRE QUESTA SERA. PERÒ DAVVERO SONO TANTO ARRABBIATA. PERCHÈ IN STUDIO DAVANTI A TUTTI DICE UNA COSA BELLA E TRE NO. NON CE LA FACCIO. #donnalisi #edoardodonnamaria #Antonellafiordelisi #gfvip pic.twitter.com/uygdqkZdn9 — Carlotta Mutolo (@carlotta_mutolo) March 2, 2023

E dire che lo stesso Vincenzo Donnamaria ha cercato di mantenere un basso profilo: “Se mio figlio è innamorato di Antonella? No comment, io non desidero ora parlare con lei, voglio solo parlare con lui. Non è mancanza di rispetto, non voglio incidere su questo rapporto“. Molti spettatori hanno inoltre sottolineato come l’uomo sia stato troppo tenero con figlio dopo quello che si è visto. Insomma, la partecipazione del papà di Edoardo al GF Vip non ha convinto proprio nessuno…

