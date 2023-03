Edoardo Donnamaria, la scoperta sui genitori. Continuano i colpi di scena al GF Vip 7 che non smette di tenere il pubblico di telespettatori incollato allo schermo. Mancano poche puntate prima del grande finale che decreterà il nome del vincitore ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini, eppure le sorprese sembrano essere dietro l’angolo pronte a sconvolgere gli equilibri della casa più spiata d’Italia.

La scoperta sui genitori di Edoardo Donnamaria. Il vippone di recente ha confessato di aver violato il regolamento del GF Vip recandosi al seggio per le votazioni regionali. Un momento che ha permesso ad Edoardo di incontrare dopo tanti mesi anche i suoi genitori che nell’occasione gli avrebbero consegnato un bigliettino che il gieffino non ha letto.

La scoperta sui genitori di Edoardo Donnamaria: cosa c’era scritto nel bigliettino misterioso

Come ormai è noto il reality show ha alcune regole fisse che in alcun modo devono essere violate, pena una severa punizione che nel caso di Edoardo consiste nel volare dritto in nomination diretta insieme ad altri vipponi. Nonostante questo retroscena, gli autori del programma hanno pensato di fare una sorpresa a Edoardo ed è così che il padre ha avuto modo di ottenere un confronto faccia a faccia con il figlio, mettendo a fuoco anche quanto accaduto nelle ultime settimane, van gae incluso. Un momento che ha dato modo al padrone di casa Alfonso Signorini di chiedere direttamente il contenuto del misterioso bigliettino mai letto.

Dopo aver tergiversato scherzandoci su, l’uomo avrebbe dunque rivelato cosa c’era scritto nel bigliettino in questione, cioè un numero, il 43. Una cifra riferita alle percentuali di preferenze dell’ultimo televoto che ha interessato Edoardo Donnamaria. Settimane per nulla facili per il gieffino tirato in ballo da diverse vicende che hanno decisamente spaccato in due l’opinione pubblica, soprattutto quando di mezzo non può che esserci anche il nome di Antonella Fiordelisi.

Una caso che ha fatto clamore, legato all’episodio del van gate, che avrebbe portato Edoardo ad ammettere davanti alla fidanzata di aver davvero toccato il seno di Nicole Murgia ma solo per sentire la protesi. “Non mi sono fidata mai della Murgia, ma il problema è anche Edoardo. Io lo avvertivo lontano e avevo percepito che non vuole stare con me. Mi svegliava solo per darmi la buonanotte e stava sempre con gli altri”, sono state le parole di commento e di delusione di Antonella Fiordelisi.