Un altro colpo di scena si abbatte sul GF Vip 7. Attilio Romita ha svelato qualcosa di clamoroso su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e ora tutto potrebbe cambiare, alla luce di queste dichiarazioni. Lunedì 13 febbraio Alfonso Signorini chiederà ovviamente spiegazioni ai diretti interessati, ma c’è un video che si sta ormai diffondendo in queste ore, sebbene le opinioni sulle parole del giornalista siano discordanti. Eppure per molti ha detto qualcosa di molto esplicito, che gli avrebbe riferito la ragazza.

Nella casa del GF Vip 7 Attilio Romita avrebbe smascherato Antonella Fiordelisi su Edoardo Donnamaria. Lo ha fatto durante una conversazione avuta con la compagna di avventura Sarah Altobello, che ha ascoltato con molta attenzione le sue affermazioni. C’è chi dica che Attilio abbia proprio riportato il contenuto di un dialogo tra lui e Antonella, mentre altri ipotizzano che si tratterebbe semplicemente di un suo pensiero personale. Fatto sta che la bomba è ormai deflagrata fuori dal reality.

GF Vip 7, la rivelazione di Attilio Romita su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Nessuno si aspettava di dover sentire tutto questo al GF Vip 7, ma Attilio Romita non si è proprio trattenuto e ha confessato tutto su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Questi ultimi due ne sono ancora completamente all’oscuro, dato che come ricordato ad inizio articolo lui ne ha parlato solamente con la Altobello. Ma questo filmato probabilmente sarà mostrato agli altri due vipponi e siamo sicuri che non mancheranno polemiche, anche aspre, nei prossimi giorni nella casa più spiata d’Italia.

Come riportato dal sito Tuttosulgossip, Attilio ha esclamato: “Vedi, poi ci sono Edoardo e Antonella che stanno insieme. Ma vedi che c’è dell’altro, Antonella a me ha detto: ‘Appena usciamo da qui dentro io lo mando a fare in cu***’. Loro stanno così perché sanno che se non stanno insieme escono. Loro hanno attenzioni in questo programma perché stanno insieme e sono una coppia, litigano e fanno cose. Quindi, è proprio il contesto che li fa stare insieme“, ha concluso l’ex mezzobusto del TG1.

Attilio: “Edoardo e Antonella stanno insieme, poi Antonella mi ha detto appena usciamo da qua lo mando a fare in culo…”



GODO PER LA FALSITÀ DELLA DOTTORESSA SPUTTANATA DA ATTILIO#gfvip #oriele #incorvassipic.twitter.com/JdZNrjA4cU — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 10, 2023

Eppure ci sono diversità di vedute, infatti altri utenti ritengono che lui non abbia svelato dichiarazioni di Antonella rese a Romita ma abbia semplicemente fatto una sua ricostruzione: “Ma ha detto: ‘Antonella per me ha detto’, non ‘Antonella mi ha detto’. Cambia parecchio“.