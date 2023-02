“Io e Daniele…”. Martina lo confessa a Sarah. Ora lo sanno tutti, gelo al GF Vip

GF Vip 7, Martina Nasoni piange per Daniele Dal Moro. Se vi aspettavate delle dinamiche con l’ingresso degli ex nella Casa eccovi accontentati. Proprio negli ultimi giorni e come prevedibile Oriana Marzoli si è mostrata parecchio insofferente per l’ingresso dell’ex fidanzata del suo Daniele. Il rapporto con il modello e imprenditore è sempre travagliato, con lui che tentenna e non vuole lasciarsi andare. La modella venezuelana, invece, è convinta dei suoi sentimenti e non fa nulla per nasconderli.

Forse per un eccesso di gelosia Oriana Marzoli si è lasciata andare ad una frase che ha molto colpito il pubblico del GF Vip. Durante il terzo appuntamento con la GF Vip Radio a condurre sono state tra gli altri Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni. Ebbene ad Oriana è sfuggita una frase che però è stata colta da molti: “Vorrei ammazzarle“. In tanti hanno chiesto la sua squalifica o provvedimenti che però nell’ultima puntata di ieri, giovedì 9 febbraio, non sono arrivati.

Il triangolo tra Daniele, Oriana e Martina: cosa succede

Martina Nasoni ha voluto mettere in guardia Daniele Dal Moro: “Oriana non è la donna che fa per te”. Poi, confidandosi con Sarah Altobello, la modella ha detto tra le lacrime: “Quanto tempo siamo stati insieme? Noi abbiamo avuto un sacco a che fare per tanto tempo. Tra litigi e cose… Erano quelle storie mai vissute veramente appieno per via delle litigate. Ci scontravamo veramente tantissimo”.

Poi Martina Nasoni ha aggiunto: “Sono stata bravissima io in realtà a gestire tutto, non mi recrimino proprio niente, anzi. Sarò sempre qua a difendere questa persona perché ho conosciuto il suo dolore e farò in modo che lui sia felice, ma è anche arrivato il momento che metta me stessa al primo posto perché tendo sempre a comprendere il dolore degli altri ma il mio mai”.

Va beh,se avesse voluto,visto che rimasti in contatto avrebbe avuto migliaia di occasioni per tornare insieme.Non è successo,ma forse sperava che davanti le telecamere succedesse — @ccipicchia🎤 (@ccipicchia11) February 10, 2023

Poveraccia, anche lei alla ricerca di un po’ di popolarità. Sono in rapporti da 4 anni e si è ricordata di Daniele ora che è entrato in un programma televisivo. — Amanda Dani&Ori (@AmandaClarke111) February 10, 2023

Frasi che hanno generato moltissimi commenti sui social soprattutto da parte degli Oriele. Come quello di chi sottolinea: “Va beh, se avesse voluto, visto che rimasti in contatto avrebbe avuto migliaia di occasioni per tornare insieme. Non è successo, ma forse sperava che davanti le telecamere succedesse”. E poi: “Ma quale relazione esattamente?? Ma dai accannate voi e lei dopo 4 anni e bastaaaa lasciatelo in pace Daniele”.

