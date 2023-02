GF Vip 7, tempo di confessioni per Daniele Dal Moro: dopo la puntata ha raccontato un retroscena inedito del suo trascorso a Uomini e Donne. È successo dopo il duro faccia a faccia tra Oriana e Martina Nasoni. “Questa ragazzina che fa finta di essere una santarellina ma guarda come mette zizzania. Sei una rosicona, tesoro. Mi conosce da tre mesi e ha voluto avvicinarsi sapendo benissimo che atteggiamento ho, quanto sono innatura e tutte le cavolate che hai detto. Pensa a te e riprovaci, vediamo se ce la fai”.



Oriana che aveva trovato conforto nei fan che la difendono a spada tratta. “Oriana vedrai che vita bella ti aspetta fuori tesoro. Invece Daniele si vuole solo fare sentire x niente, perché dentro di lui sa che nn e nessuno! che uomo che nn lo sa cosa vuole nella vita, è troppo strano questo ragazzo”.

GF Vip 7, Daniele Dal Moro: retroscena su Uomini e Donne



Anche se non manca chi la pensa in maniera opposta: “Mi sembra che Martina abbia espresso il suo pensiero in un modo rispettoso e abbia anche dato dei consigli giusti. Al contrario di Oriana che non sa controbattere in un altro modo che non sia insultando e urlando. Martina le ha dato dell’immatura e lei lo ha confermato con la sua risposta”.



Di certo c’è che Daniele sembra molto più vicino a Oriana che non a Martina. A proposito di Oriana, a lei ha voluto raccontare della sua esperienza a Uomini e Donne, chiusa senza una scelta per colpa dell’emergenza pandemica. Daniele, infatti, non ha potuto completare il suo percorso perché iniziato proprio a ridosso dell’inizio delle restrizioni.



Prima di iniziare Daniele ha confermato che tra lui e la Nasoni c’è solo un’amicizia e un affetto profondo. Poi ha aggiunto un particolare che tira in ballo proprio Martina.“Quando ero sul trono ci sono delle cose che non si sanno nemmeno… Martina veniva a Verona e dormiva nelle camere degli hotel di fianco. Io chiamavo quelli della redazione e gli dicevo ‘cosa devo fare?’ perché avevo l’ansia di entrare, ma non per il problema di Martina o perché avessi paura a parlare con lei, ma perché avevo paura di comportarmi male”. Parole di lealtà assoluta al programma di Maria ma che potrebbero creare più di qualche imbarazzo: più di qualcuno sui social sembra infatti non crederci a pieno.