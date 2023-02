GF Vip 7, il ritorno di Iva Mrazova sembra aver riacceso la passione in Luca Onestini; anche da parte della modella qualcosa sembra bollire, lo conferma il consiglio (quasi un imperativo) dato a Nikita Pelizon. Onestini ha spiegato come: “Sto provando un’emozione mai provata nella mia vita. Con lei è come se avessi un pezzo della mia famiglia dentro Casa. Vederla felice mi rende felice. Spero che questo momento duri”. Un atteggiamento che ha ferito Nikita.



“Non so più cosa pensare. Meno di così con lei non so cosa fare. Mi sembra che ci stia marciando, non ci parliamo da due mesi e faccio fatica a crederci. Se è vero che sta così mi dispiace ma ci credo poco”, ha spiegato l’influencer davanti alle parole scomposte di Onestini. A questo punto è intervenuta Ivana che ha messo le cose in chiaro.

Leggi anche: “Ma doveva farlo proprio al GF Vip?”. Orietta Berti, la scoperta che fa discutere il pubblico





GF Vip 7, Ivana Mrazova a Nikita Pelizon: “Lascia stare Luca”



“Sono un po’ basita da questa situazione perché tra loro non è successo niente. Posso capire che sia presa da lui ma Luca è stato chiaro. Voglio consigliare a Nikita di accettare il no, anche basta”. E l’influencer: “Ho accettato il no, non gli rompo le scatole ma è una cosa mia. So che tra me e lui non potrà esserci niente”. Parole che non hanno convinto Onestini.



Che spiega: “Lo sa da due mesi. Questa tragedia che dura da tempo manco se avessimo avuto una storia d’amore è clamorosamente esagerata”. Fan del programmi scatenati sulla pagina social ufficiale. “Bho io a Nikita la sto vedendo un po’ esagerata ultimamente su sta cosa ci sta marciando molto… Voglio dire ok magari Luca ha sbagliato xo nn c’è mai stato più altro….e quindi adesso pure basta CN sto piangere ecc ecc”.



E ancora: “Onestini anche meno quando dici lascia perdere sta gente. Ivana si vedeva che nn volevi parlare con nikita. Ma pure tu che lo hai lasciato con sms no così complici. Lui xk e innamorato di te altrimenti tu vinivi trattata come nikita”. Insomma, la questione è tutt’altro che chiarita.