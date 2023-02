Mediaset ha deciso di fare controprogrammazione al Festival di Sanremo. La tv del Biscione solitamente negli ultimi anni non ha proposto nulla per contrastare dal punto di vista degli ascolti la presenza della kermesse sanremese sulla Rai. Tuttavia per il 2023 la scelta di Pier Silvio Berlusconi è andata controcorrente: infatti è tornato il doppio appuntamento del GF Vip nella puntata del giovedì e sabato 11 febbraio C’è posta per te di Maria De Filippi proverà a rosicchiare ascolti alla finalissima del Festival.

Si tratta di una sfida difficile per Mediaset perché il pubblico è notoriamente molto affezionato a Sanremo. Non solo il pubblico: infatti Orietta Berti, in una precedente intervista a Rtl 102,5 aveva affermato di non essersi mai persa la serata del giovedì di Sanremo e non lo avrebbe fatto neanche questa volta pur essendo opinionista del GF Vip insieme a Sonia Bruganelli: “La serata del giovedì non la guarderò perché sono al Grande Fratello, ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai”.

Leggi anche: “Ecco chi vince quest’anno”. Sanremo 2023, Amadeus annuncia la classifica della terza serata





Detto, fatto, perché Orietta Berti non è riuscita a trattenere l’attesa e ha commentato con dei cuori sia l’esibizione dei Maneskin sull’account ufficiale del Festival di Sanremo che il gesto di Lazza sul profilo di Tv Sorrisi e Canzoni che ha donato i fiori a sua mamma. Al momento Alfonso Signorini non ha commentato ufficialmente il gesto di Orietta Berti, ma ai piani alti di Mediaset quei cuoricini potrebbero non essere graditi dal momento che l’azienda sta cercando attraverso i suoi programmi di mettere i bastoni fra le ruote a Sanremo.

Insomma il richiamo di Sanremo è stato forte anche per Orietta Berti che nonostante fosse al GF Vip ha trovato comunque il modo di commentare quello che stava accadendo sul palco dell’Ariston. Nonostante fosse accanto a Signorini durante la puntata ha trovato il modo per seguire il Festival. Grazie ai social ha potuto anche interagire con quanto accadeva da Amadeus senza perdere il riferimento del reality che aveva sotto gli occhi.

In ogni caso per Orietta Berti si tratta della prima e ultima esperienza come opinionista al GF Vip: la cantante ha di recente affermato di voler tornare in Rai da Fabio Fazio: “Sono stata con Fabio Fazio tanti anni, tornerò da lui”. Nonostante si trovi molto bene con Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, l’esperienza al “Grande Fratello Vip” probabilmente finirà presto per la cantante. “Mi trovo bene, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lì, lei quello là. Ridiamo”.