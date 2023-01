Orietta Berti travolta delle polemiche di una parte del pubblico del GF Vip 7, la sua battuta su Oriana Marzoli non è passato sotto silenzio. Oriana che, dopo la puntata, è stato oggetto delle pesanti critiche di Daniele Dal Moro con il quale la relazione sembra essere arrivata ad un punto di rottura. Durissime le parole dell’ex tronista. “Tu dici che a me non frega nulla? Lo pensi te! Contano i fatti e come mi comporto con te da 100 giorni.”.



“I tuoi fan ti hanno detto che ti puoi fidare solo di me qui dentro. Tu sei andata con Antonino, poi avevi interesse per Luca, se fossi stato un altro col cavolo che ti baciavo dopo! Tu al posto mio mi avresti dato un calcio nel didietro. Io ti ho solo detto che da adesso avremmo dovuto giocare a modo mio. Perché non sei nella posizione di pretendere nulla”.

GF Vip 7, Orietta Berti nella bufera dopo le frasi su Oriana Marzoli



E non è finita qui: “Mi sono scordato di dirti una cosa. Sei una falsa! Perché tu credi a Nicole e stasera festeggiavi che era rimasta, ma a letto con me dicevi altro! Mi hai detto che per te era indifferente che uscisse lei o Dana, che non ti fregava nulla. Che falsa che sei, stai negando non ci credo. La regina delle false! Le maschere cadono e una persona come te nella vita non farà nulla”.



“Ti dispiace che non ti ho più baciata? Sai perché? I tuoi baci non li voglio! Sai una come te quante ne trovo in giro? A centinaia! Tanto di due di picche ne hai già presi tre, vediamo quanti ne prendi ancora”. Questo vorrebbe vedere anche Orietta. Per questo ha deciso di salvare Oriana dal televoto regalandole l’immunità.

Per le nostre opinioniste invece sono immuni Oriana e Antonella! #GFVIP pic.twitter.com/XgdpnCd1IV — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 16, 2023



Peccato che Orietta abbia usato parole molto fuori luogo. “Io scelgo Oriana perché mette un po’ di scompiglio. Voglio vedere con chi va a letto la prossima volta”. Frase riferita alle situazioni che la venezuelana ha creato in Casa prima con Antonino Spinalbese, Luca Onestini e Daniele Dal Moro. Tra il pubblico si sono scatenate risate ma anche durissimi commenti. Scrive un’utente: “Pessima la battuta di Orietta su Oriana. Davvero di cattivo gusto”. E ancora: “Va cacciata”, “Vergognosa”. Sono in tanti che chiedono di usare, insomma, il pugno pesante contro l’opinionista.