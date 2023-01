Dana Saber contro tutti al GF Vip. Nelle ultime ore c’è stato un clamoroso sfogo della modella marocchina in casa. Mentre si trovava in piscina a chiacchierare con Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Nikita Pelizon ha fatto delle dichiarazioni inaspettate. Ha rivelato che circa una settimana prima di entrare nella Casa ha guardato il daytime per farsi un’idea del programma visto che non lo conosceva. Ebbene la sua reazione non è stata delle migliori.

“Ragazzi vi ho guardato prima di entrare qua, una settimana prima. Ogni volta che cercavo di guardare il daytime, io non conoscevo, non avevo mai visto prima, aprivo e dopo cinque minuti mi addormentavo”. Parole davvero inattese da parte della gieffina contro il GF Vip. Dana Saber ha anche una soluzione da proporre. Dana Saber, però, ha pronta anche la soluzione. Il problema è quello che i vipponi fanno, o non fanno…: “Noioso questo programma se tutti si risparmiano di dire la loro perché conviene. Bisogna dire la propria, non avere paura”.

GF Vip, i dubbi di Dana Saber su Micol Incorvaia e Tavassi

E nelle ultime ora ha avuto da ridire anche nei confronti di Micol Incorvaia a Edoardo Tavassi che ormai sono una coppia. Ha esposto i suoi dubbi sulla possibilità che ci sia amore tra loro. “Loro sono bellissimi insieme, carinissimi, complici ma no, è qui che ti sbagli. Loro si vogliono bene sicuramente, sono complici sicuramente. Sarebbe stato più carino se l’avessero impostata solo in amicizia questa faccenda perché secondo me più di un’amicizia non c’è niente da entrambi, punto. Poi se fa bene, aiuta di più avere uno supporto perchè vedi loro potrebbero scontrarsi molto meno con le persone perché sono in due, sono complici più che in una storia. Io poi non sono nel loro cuore, non posso capire fino in fondo però quello che percepisco è che non c’è”.

Dopo che Dana Saber ha espresso il suo parere su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, interviene anche Nikita Pelizon che, al contrario della modella, ritiene che i due vipponi siano innamorati: “Secondo me è vera, ogni tanto ho la sensazione… Edo ha gli occhietti belli cotti. Lei penso anche. Lei qualsiasi cosa fa lui, qualsiasi movimento, qualsiasi… lei è… sì. Che faccia che fa”. Sul web alcuni utenti hanno condiviso dei video con le effusioni tra gli Incorvassi a dimostrazione che la loro relazione è vera.

Di Dana Saber si parla anche al di fuori della casa. È stata la sua madre adottiva, Katica Linza, ai microfoni di Dipiùtv a raccontare alcuni dettagli del passato della modella: “Era sola, disperata. Non sapeva che cosa aspettarsi dal futuro e aveva bisogno di una mamma, di amore, di una casa che la accogliesse. Il padre aveva deciso di rifarsi una vita con un’altra donna che però non accettò lei. La bambina per qualche tempo visse emarginata. Non c’era chi si occupasse dei suoi problemi. I servizi sociali intervennero e si presero cura di lei. La fecero ospitare in una comunità”.