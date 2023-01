GF Vip, Dana Saber attacca il programma. Fin dal suo ingresso nella Casa Dana Saber ha dimostrato di avere un carattere piuttosto fumino. Diversi gli scontri con gli altri inquilini, l’ultimo dei quali ha visto protagonista la modella italo-marocchina e Sofia De Donà. Dana ha canticchiato alcune strofe in arabo, ma chi conosce la lingua ha tradotto le sue frasi ed è scoppiata la polemica.

“In nome di Allah, Dio clemente misericordioso – le parole usate da Dana Sabber – questa mi farà il malocchio, ha gli occhi spaventosi va a finire che mi darà il malocchio, e ha una fronte come un’autostrada. È gelosa… è gelosa”. Un comportamento due volte inaccettabile, non solo per le dichiarazioni su Sofia, ma anche perché il GF Vip non tollera che nella Casa si parli in una lingua diversa dall’italiano. Tuttavia nelle ultime ore Dana Saber è di nuovo al centro dell’attenzione per un altro episodio.

Le parole di Dana Saber sul GF Vip: lo sfogo inatteso

Mentre Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Nikita Pelizon e Dana Saber si trovavano in piscina a chiacchierare l’italo-marocchina ha fatto delle dichiarazioni inaspettate. La gieffina ha raccontato che circa una settimana prima di entrare nella Casa ha guardato il daytime per farsi un’idea del programma visto che non lo conosceva. Ebbene la sua reazione non è stata delle migliori.

“Ragazzi vi ho guardato prima di entrare qua, una settimana prima. Ogni volta che cercavo di guardare il daytime, io non conoscevo, non avevo mai visto prima, aprivo e dopo cinque minuti mi addormentavo”. Parole davvero inattese da parte della gieffina contro il GF Vip. Dana Saber, però, ha pronta anche la soluzione. Il problema è quello che i vipponi fanno, o non fanno…

Dana Saber ha spiegato che il GF Vip è noioso fin quando i concorrenti nascondono o camuffano quello che pensano davvero. Insomma viva la sincerità, la verità, anche se fa male, deve essere raccontata: “Noioso questo programma se tutti si risparmiano di dire la loro perché conviene. Bisogna dire la propria, non avere paura”. Dana fa perfino mea culpa: “Poi i modi io non consiglio i miei che i miei sono stati esagerati e ci sto lavorando sopra…”. Il concetto però è uno: “Siete noiosi!”. Alla faccia della sincerità!

“Falla finita, capito?”. GF Vip 7, le urla da fuori piombano nella casa. E sono tutte per Giaele