“È da squalifica”. GF Vip, Dana a forte rischio dopo la frase choc in arabo (VIDEO)

Altro scontro tra Dana Saber e Giaele De Donà. Già dopo la diretta del 9 gennaio la modella marocchina aveva dichiarato guerra alla vippona. In sostanza la ritiene una ‘nemica’ e le ha dato anche un avvertimento: “Giaele proprio non ha carattere perché non ha mai avuto il coraggio di confrontarsi con me! – ha esordito – Non mi piace Giaele, se la vedrà davvero difficile questa settimana!”. Anche la De Donà d’altronde non cambia idea su Dana Saber, sulla quale in confessionale ha detto: “È una bugiarda che cerca di cambiare versione pur di avere ragione!”. In questo casi si fa riferimento allo scontro avuto proprio nel corso della diretta, durante la quale la modella marocchina avrebbe stravolto la realtà dei fatti per passare da vittima.

A rimanere al fianco di Dana è ancora Antonella, secondo la quale l’accanirsi di un gruppetto contro l’amica giustifica gli altri a chiamarli ‘branco’. E nelle ultime ore Dana Saber è tornata ad attaccare Giaele De Donà. Questa volta lo ha fatto canticchiando in arabo e alcuni utenti che conoscono la lingua avrebbero tradotto le parole della modella che si trovava in cucina mentre addentava un biscotto. Su Twitter gli utenti che hanno tradotto Dana Saber hanno parlato di gelosia da parte di Giaele nei suoi confronti. Poi ha detto che ha la fronte enorme e uno sguardo spaventoso.

GF Vip, scontro tra Dana Saber e Giaele De Donà: offese in arabo

“In nome di Allah, Dio clemente misericordioso, questa mi farà il malocchio, ha gli occhi spaventosi va a finire che mi darà il malocchio, e ha una fronte come un’autostrada. È gelosa… è gelosa”, questa sarebbe la traduzione delle parole di Dana Saber in arabo. Probabile che Alfonso Signorini parlerà in puntata anche di questo dal momento che in più occasioni ha spiegato l’irritazione del GF quando vede e sente frasi dette in un’altra lingua o in codice.

Poi Dana Saber ha spiegato cosa pensa di Giaele De Donà: “Io sono una persona che vuole avere a che fare con persone con carattere. Le persone che non mi piacciono, più di Oriana sono altre. Meglio Oriana che almeno ha carattere, che almeno posso averci dei confronti. Sì preferisco anche gli scontri forti che la falsità. I peggiori sono quelli che si risparmiano e non si mettono nei casini per pararsi. Questi li evito nella vita e non mi piacciono”.

Per chi era curioso della traduzione:



Dana (contro Giaele): In nome di Allah Dio clemente misericordioso, questa mi farà il malocchio, ha gli occhi brutti (inteso sempre come malocchio), e ha una fronte come un'autostrada. È gelosa… è gelosa…#GFvippic.twitter.com/wnpG0Uvuwd — Paola. (@Iperborea_) January 13, 2023

“Loro non dicono quello che pensano ed è una cosa che non tollero. Ma chi sono? Perché non si espongono mai. Come posso stare in casa a giocare con Giaele che non ha carattere e che nominerà sempre Nikita perché pensa che le dà fastidio il rapporto con Luca? Oppure nominerà me con motivazioni non valide. Come faccio a giocare con queste persone che non hanno carattere e personalità. Questi stanno sempre dalla parte della maggioranza. Mi annoiano questi individui e non mi piacciono”, ha concluso Dana Saber.