Durante l’ultima puntata del GF Vip 7 si è parlato molto di Dana Saber e dei recenti avvenimenti della giovane marocchina all’interno della casa di Cinecittà. C’è qualcosa che Alfonso non ha proprio tollerato e che ha deciso di affrontare nella serata live del 9 gennaio 2023. Sin dalla sua entrata, Dana ha diviso molto il pubblico: il suo modo di fare e di confrontarsi non è piaciuto a gran parte del pubblico, ma c’è anche una fetta consistente di utenti che in ogni caso la supporta e che la ritiene onesta e vera.

Sin dagli esordi al GF Vip, la Saber ha discusso un po’ con tutti, solo di recente è riuscita a fare un po’ più d’amicizia con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizo. L’accusa rivolta al resto del gruppo è di “branco”. Una sorta di congiura nei suoi confronti, ma le cose stanno davvero così? Durante l’ultima puntata naturalmente se ne è parlato assai e da questo sono scaturite nuove discussioni.

Leggi anche: “Provvedimenti duri”. GF Vip 7, Signorini contro i vipponi: tutti avvisati dopo ciò che si è visto





Dana Saber: “Ho paura di tutti qui dentro”

Si è parlato per l’appunto del rapporto tesissimo tra Dana e Oriana, di conseguenza anche con tutti gli ‘amici’ di Oriana che stanno dalla sua parte. Ma non è finita, visto che solo qualche giorno la Saber, esausta, ha deciso di abbandonare il GF Vip, senza però farlo davvero. Si è molto discusso poi, del rapporto tra Dana e Wilma Goich, tesissimo come una corda di violino. L’accusa della cantante è di averla vista andare a letto senza reggiseno, proprio vicino a Daniele Dal Moro.

Come qualcuno ricorderà Wilma si è arrabbiata in un modo definito ‘infantile’ da molti utenti e l’ha accusa di non avere rispetto (“per chi”, verrebbe da chiedersi, Ndr). Alfonso Signorini ha quindi provato a fare da paciere e ha forzatamente messo una di fronte all’altra le due donne. In modi tutto sommato rispettosi, si sono spiegate ma sembra lontano un rispetto reciproco.

Poi il padrone di casa ha coinvolto anche Dal Moro e ha chiesto a Dana Saber se le piacesse il giovane. Dana ha prontamente risposto di no e anzi, ha ribadito dicendo: “Ho paura di tutti qui dentro”. Una frase che ha fatto sobbalzare tutti in studio e a casa. La giovane si riferisce al clima d’odio creatosi nella casa e il rischio di discutere per ogni piccola frase detta da quest’ultima.

Leggi anche: “Che figura di m…”. GF Vip, Clizia Incorvaia torna nella casa e va tutto male. Anche con Micol