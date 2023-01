Puntata incandescente quella del GF Vip 7, ma la situazione è diventata ancora più tesa quando Alfonso Signorini ha letto un comunicato della produzione contro i concorrenti. Proprio quando l’appuntamento in diretta del 9 gennaio stava quasi per volgere al termine, il padrone di casa ha dovuto rimproverare severamente i gieffini. Hanno fatto delle cose assolutamente inadeguate e non corrette, quindi i vertici del programma hanno perso la pazienza e hanno deciso di lanciare un ultimatum.

Per i concorrenti del GF Vip 7 occorrerà fare una sterzata in senso positivo. Ma intanto Alfonso Signorini è parso molto nervoso, mentre leggeva questo comunicato, dato che purtroppo i vipponi non hanno rispettato tutte le regole della trasmissione. Non resteranno però impuniti a lungo, quindi già in questa settimana saranno sicuramente attenzionati con ancora maggiore frequenza e il rischio è che, nel caso in cui non ci fossero dei cambiamenti, il loro percorso diventerebbe ancora più complicato.

GF Vip 7, Alfonso Signorini legge comunicato: vipponi sgridati

Purtroppo anche nella settimana precedente, nella casa del GF Vip 7 ci sono state delle scorrettezze ed Alfonso Signorini è stato invitato a leggere un duro comunicato del programma. Che preannuncia la possibilità di intervenire con ancora più durezza, nel caso in cui saranno ignorate nuovamente le regole. Il conduttore ha dunque affermato: “Vi abbiamo detto che è fondamentale avere rispetto per il pubblico che vi segue da casa, nonostante questo il GF è stato costretto a richiamarvi più volte”.

E il comunicato è proseguito, spiegando le ragioni di questa reprimenda: “Siete stati richiamati perché non indossate i microfoni o li indossate male; non parlate italiano, magari parlate in spagnolo o in codice come abbiamo visto fare ad Andrea e Tavassi; continuate a dire troppe parolacce non accettabili in un programma su Canale 5; vi nascondete sotto le coperte; vi rifiutate di andare in confessionale. Al prossimo segnale che verrà ignorato verranno presi seri provvedimenti”, ha dunque fatto sapere il reality.

Infine, Signorini ha detto: “Se non rispettate le regole, riduciamo il budget. Anche se mi sembra che sia molto puerile perché non parlo ai bambini di cinque anni”. Per quanto riguarda il parlare in lingua straniera, coloro che l’hanno fatto maggiormente sono stati Luca Onestini ed Oriana Marzoli.