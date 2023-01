Non c’è pace per il GF Vip 7, e non manca puntata in cui non ci sia qualche frase di troppo, dopo la puntata di ieri a finire sulla graticola è stato Alfonso Signorini, sommerso dalle critiche dopo il confronto tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia. I due vip, da poco entrati, avevano raccontato di avere avuto una storia fuori. Storia finita in maniera civile ma nella quale non erano mancati i momenti di tensione. Andrea aveva raccontato tutto a Edoardo Tavassi usando il codice snap.



Nel dettaglio aveva raccontato all’amico che la Murgia “lo menava” e che era finito due volte in ospedale. Un dettaglio che era sfuggito ai telespettatori e che è stato svelato da Signorini, duramente attaccato sui social, reo di aver sottolineato più volte di non voler parlare della questione fin troppo delicata ma, di fatto, continuando a chiedere a Maestrelli dettagli in merito. E non solo: il pubblico gli ha rimproverato una scarsa sensibilità nei confronti di Andrea.

GF Vip 7, Alfonso Signorini: critiche dopo le rivelazioni di Maestrelli



Scrive un utente sulla pagina social del GF Vip. “Adesso non parliamo di violenza? non parliamo di soprusi? non parliamo di percosse? non parliamo di tutto questo? dove sono tutti quelli pronti ogni volta ad urlare alla violenza sulle donna GIUSTAMENTE? Degli uomini non parliamo e non osiamo proferire mezza parola. ANCHE NOI UOMINI SUBIAMO VIOLENZA ma nessuno osa parlarne per paura o per vergogna”.



“La violenza è uguale per tutti, il dovere di parlare di ogni tipo di violenza é necessario se vogliamo progredire per una vera uguaglianza”. Il pubblico poi si è diviso tra pro e contro Andrea. “Ma la figura di merda che ha fatto lei? Dicendo di non voler parlare di questa cosa per tutelare chi ha fuori? Evidentemente sa benissimo che quello che vorrebbe dire Andrea è la verità e quindi vuole passare lei per quella pulita facendo la finta tonta e sminuendo la cosa. Che schifo di donna”.

#alfonsosignorini ma con che faccia roteggi questa storia vergognosa,noi guardiamo il rogramma #gfvip — Bealzabetta (@mariagifabre) January 9, 2023



“Andrea, ma a chi la vuoi raccontare? Ti guarda un paese intero (e anche altri esteri) e vieni a dire che pensavi che nessuno avrebbe capito e tradotto? Dici di non volerne parlare ma poi lo fai di soppiatto nel programma piu sbirciato di Italia, ed entri al gf vip che già sei pronto alla guerra (mandando screenshots ad una persona fidata)?”.