Ci siamo, ecco la classifica della terza serata del Festival di Sanremo 2023. Per certi versi quella più importante, eccetto quella finale. Il motivo è semplice: qui entra a dare un peso consistente alle votazioni anche la giura demoscopica e quella del televoto da casa. Insomma, è il popolo a decidere, dopo i primi due giorni in cui gli unici a dare giudizi sono stati i giornalisti della sala stampa. In pratica: il televoto incide sulla classifica di giornata per il 50%, mentre il restante 50% dipende dalle votazioni della giuria demoscopica che è composta da 300 elementi selezionati.

Ma chi è il migliore della terza serata e che quindi, di fatto, è il favorito per la vittoria finale? Naturalmente è ancora presto per dirlo, anche perché la media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni durante la terza serata e quelle ottenute nelle due serate precedenti, ha sì determinato una nuova classifica delle 28 canzoni in gara, ma mancano ancora le ultime due serate che saranno fondamentali.

Leggi anche: “Ci sposiamo”. Sanremo 2023, l’annuncio bomba dei due amati protagonisti del Festival





La classifica della terza serata del Festival di Sanremo 2023

Stasera infatti gli artisti si cimenteranno nella prova cover, con ospiti di eccezione e brani conosciuti e il rischio di fare una pessima (o magnifica) figura è assai alto. Ma andiamo a vedere finalmente la classifica annunciata da Amadeus a fine serata. Fate caso alle prime 5 posizioni, in genere sono loro a battersi per il podio finale.

Al quinto posto troviamo Tananai, con la sua Tango. Al quarto posto: Lazza, con Cenere. E ora Podio: al 3° posto troviamo Mr. Rain con Supereroi, al 2° posto Ultimo con Alba e al primo posto della classifica della terza serata di Sanremo c’è Marco Mengoni con la sua “Due vite”. Per ora Mengoni resta il favorito, almeno dopo questa terza serata della kermesse.

LA STANDING OVATION PER MARCO MENGONI LUI È RE DELL’ARISTON È PROPRIO VERO QUESTO DETTO #Sanremo2023 pic.twitter.com/s8MNe97i2M — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 9, 2023

Al 6° posto Madame, poi Rosa Chemical, seguono Colapesce e Dimartino. Poi Elodie, Giorgia, Coma_Cose, Gianluca Grignani. Alle ultime tre posizioni troviamo: Will, Shari e Sethu. Per ora ogni artista si è esibito due volte: la prima nel corso delle prime due serate in cui i big erano divisi in due giornate e la seconda nel corso della terza serata. Ora serata Cover e quella finale. Manca poco!

Leggi anche: “Cose squallide all’Ariston”. Bufera su Sanremo 2023 e Amadeus: la pugnalata del cantante