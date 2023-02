Nozze annunciate a Sanremo 2023, l’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa della 73esima edizione del Festival della canzona italiana. Chi l’avrebbe mai detto? Abbiamo deciso di sposarci. Ebbene sì, stavamo parlando di matrimonio e ho proposto a Fausto: “Perché non ci sposiamo davvero?” e così eccoci qui”, ha detto Francesca dei Coma Cose.

Il duo ha annunciato le nozze a Sanremo 2023, dove portano “L’Addio“. Si tratta di una canzone in cui raccontano come sono riusciti a superare una crisi sentimentale che ha fatto tremare i loro progetti amorosi e artistici. “Abbiamo attraversato una crisi, dopo tanti anni insieme ci siamo chiesti come stesse evolvendo la nostra storia”, si legge nel post di presentazione del brano.

Leggi anche: Coma Cose: chi sono. Età, altezza e peso dei cantanti fidanzati tra loro





Nozze a Sanremo 2023, i Come Cose si sposano

“Gli alti e i bassi capitano a tutti, ogni volta però abbiamo scelto di cercarci e così ci siamo ritrovati più forti di prima. L’ADDIO nasce da qui, dalla scelta di non arrendersi mai di fronte a tutte le difficoltà che si presentano lungo il percorso. Speriamo che i nostri dubbi, le nostre fragilità, possano parlare a chiunque lotta e resiste per un rapporto, per un sentimento…qualunque esso sia”, le parole dei Coma Cose, Fausto e Francesca.

Le nozze annunciate a Sanremo durante la conferenza stampa per la terza giornata del Festival. “Siamo molto felici per un risultato inaspettato, siamo onesti. La nostra canzone è una poesia in musica, cresce pian piano e il messaggio giunge alla fine con le due voci che si incontrano. È un Sanremo diverso, finalmente aperto, le emozioni sono tante”, ha detto California in conferenza stampa.

Poi l’annuncio delle nozze a Sanremo. “Se ci sposeremo? Non ve lo abbiamo detto ma si è vero, abbiamo deciso di sposarci. Non aspettiamo un bambino. Qualche settimana fa chiacchieravamo di matrimonio e ad un certo punto gli ho chiesto cosa pensava all’idea di sposarci davvero. La proposta è stata un po’ mia, ma poi lui in modo tradizionale è arrivato con l’anello“. Fausto e Francesca, in arte California hanno dato vita al gruppo musicale Coma Cose nel 2017. Lo scorso anno hanno partecipato al festival con il brano “Fiamme negli Occhi”.