In attesa della terza serata di Sanremo 2023, Amadeus e il Festival sono stati criticati duramente da un cantante molto famoso, che ha calcato tra l’altro in passato il palco dell’Ariston. Il direttore artistico non sarà certamente felice di queste dichiarazioni molto pesanti sulla kermesse musicale italiana, che come ogni anno divide gli italiani. Sono in tantissimi a gradire la conduzione di Amedeo Sebastiani, ma tanti altri invece non lo apprezzano e tra questi c’è anche un famoso artista italiano.

Ma a Sanremo 2023 non c’è spazio solo per le critiche ad Amadeus. Infatti, si è materializzato un evento straordinario. L’annuncio del matrimonio è arrivato durante la conferenza stampa della 73esima edizione del Festival della canzona italiana. Chi l’avrebbe mai detto?. “Abbiamo deciso di sposarci. Ebbene sì, stavamo parlando di matrimonio e ho proposto a Fausto: “Perché non ci sposiamo davvero?” e così eccoci qui”, ha detto Francesca dei Coma Cose. Il duo ha annunciato le nozze a Sanremo 2023, dove portano L’addio.

Sanremo 2023, Amadeus travolto dalle critiche

In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa giornalistica AdnKronos, un cantante ha puntato il dito contro Sanremo 2023 e Amadeus. Quindi, non gli sono proprio piaciute le prime due serate della kermesse musicale e chissà se potrà cambiare idea entro sabato 11 febbraio, quando poi sarà decretato il vincitore. Innanzitutto ha esclamato: “A Sanremo si danno 15 minuti a certi personaggi squallidi. Non ho voluto presentare il mio libro sulle foibe lì, poteva essere utile ma ogni volta sembra quasi di dover chiedere l’elemosina per parlare delle foibe”.

A contestare Sanremo 2023 e il conduttore è stato Simone Cristicchi, che ha aggiunto all’AdnKronos: “La questione è comunque delicata e va chiesta a chi dirige il baraccone del Festival. Dipende da chi sceglie e e anche da chi sceglie di non dirlo. Il giorno del ricordo deve entrare nella coscienza collettiva degli italiani e uno spazio del genere, con decine di milioni di persone e che guardano la tv, sarebbe sicuramente utile”. Vedremo se l’anno prossimo, nell’edizione 2024, Amadeus inviterà Cristicchi all’Ariston.

Simone Cristicchi ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2007, quando decise di portare in gara la canzone Ti regalerò una rosa. Poi dal 2017 al 2020 è anche stato direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo. Ora questo attacco frontale nei confronti di Sanremo 2023.