Tempo di rivelazioni per Orietta Berti che fa il suo personale bilancio dell’esperienza al GF Vip 7 nel ruolo di opinionista e parla anche di questioni provata. L’occasione è un’intervista che la cantante ha rilasciato a Repubblica. Il pubblico ha imparato a conoscere Orietta Berti anche in una situazione diversa, quella di un reality che non aveva fatto mai. Ma l’impressione è comunque positiva: la cantante nello studio del GF Vip mostra allo stesso modo il suo carattere e dispensa anche consigli.

Le prime domande riguardano proprio il reality, i rapporti con il conduttore Alfonso Signorini e se effettivamente quel clima goliardico che si respira in trasmissione è lo stesso che si ritrova quando le luci dei riflettori si spengono: “Mi trovo bene, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lì, lei quello là. Ridiamo”, ha raccontato la Berti, confermando che non c’è alcuna tensione dietro le quinte del GF Vip con i colleghi.

Orietta Berti saluta il GF Vip: torna in Rai da Fabio Fazio

Di recente sono circolate una serie di indiscrezioni sul futuro di Orietta Berti. Si dice che il prossimo anno potrebbe abbandonare i panni dell’opinionista del reality e tornare da Fabio Fazio sulla Rai a Che Tempo Che Fa. E in questo caso arriva sorta di conferma: “Sono stata con Fabio tanti anni, tornerò da lui. Intanto devo andare a promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera”. Da queste parole si evince che la cantante sta per salutare il GF Vip.

Spazio al Festival di Sanremo, Orietta Berti non ci sarà soprattutto in virtù degli accordi presi con Mediaset: “Lì non mi lasciano andare – ha spiegato -. Mediaset fa la controprogrammazione, io il lunedì e il giovedì sono in onda. Le altre sere però lo vedrò”. Amadeus direttore artistico della kermesse? “Accontenta tutti e fa bene, il confronto generazionale è bello”. Poi Orietta Berti ha rivelato il desiderio di lavorare a un progetto con Fabio Rovazzi: “Ho voglia di fare una canzone con Fabio Rovazzi – ha dichiarato -. So che ha tanti impegni, ma prima o poi ce la faremo. Quel ragazzo è speciale, è stato allevato dai nonni: modernissimo, ha questi modi di altri tempi, un’educazione squisita. Rispetta tutti”.

Spazio anche ad un commento su Iva Zanicchi che è stata una assoluta protagonista di Ballando con le stelle. La sua presenza ha diviso il pubblico tra chi ha apprezzato i suoi comportamenti e chi l’ha criticata. Cosa ne pensa Orietta Berti? “Qualche volta, raccontava le barzellette. Anch’io ho fatto l’esperienza ma non la farò mai più, avevo i sandali con le striscioline di pelle e i piedi mi sanguinavano, giravo in pantofole. Le striscioline ti uccidono, il piede corre avanti”.