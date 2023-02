La puntata del GF Vip 7, quella di giovedì 9 febbraio che si è scontrata con il Festival di Sanremo, è stata preceduta di consueto dal GF Vip Party, l’appuntamento che va in onda su Mediaset Infinity condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Come spesso accade vengono preannunciati gli ospiti del web show: sono intervenuti, infatti, Elenoire Ferruzzi, Orietta Berti e Giulia Salemi. Era prevista la presenza di Guendalina Tavassi, la sorella di Edoardo uno dei protagonisti di questo GF Vip.

Tuttavia all’ultimo è saltata l’ospitata dell’influencer romana. Lei stessa ha annunciato la sua assenza sui social attraverso un video: “Volevo dirvi che è saltato tutto. Volevo avvertirvi perché magari vi aspettavate di sentire qualche cavolata, le sentirete comunque da qui”, sono state le poche parole di Guenda. I suoi fan sono rimasti sorpresi dall’annuncio perché avrebbero voluto vedere l’ex naufraga commentare i fatti del GF Vip con la sua consuete schiettezza.

Leggi anche: “Diffidato”. GF Vip 7, Attilio Romita choc: raggiunto dalla notizia. Da loro non se lo aspettava





GF Vip Party, salta Guendalina Tavassi, la reazione della madre

Non l’ha presa bene la mamma di Guendalina Tavassi; la signora Emanuela Fuin, dopo aver appreso che la presenza della figlia al GF Vip Party era saltata, si è riversata sui social e attraverso una Instagram Stories ha manifestato tutto il suo disappunto insinuando che ci sia qualcosa di sospetto dietro la mancata partecipazione della figlia al format on line su Mediaset Infinity: “Saltata magicamente la partecipazione di Guendalina al Gf Vip Party. Ogni commento è superfluo”. Il breve messaggio viene accompagnato da una canzone dal titolo: “Circus”.

Nel frattempo i fan di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia gridano al complotto. Va detto che si tratta di supposizione da parte dei follower della coppia e non c’è nulla di provato. Tutto inizia dopo che l’opinionista Sonia Bruganelli ha accusato Edoardo Tavassi di essere a capo di un ‘branco’ e di aver spinto i suoi amici a votare in massa Attilo Romita. Il giornalista alla fine è andato in nomination per i voti di Giaele, Micol ed Edoardo Donnamaria. E bisogna aggiungere che Romita spesso è andato in conflitto con i suoi coinquilini a cui ha dedicato parole poco gentili.

Inoltre Edoardo Tavassi ha deciso di non rivolgere più parola a Antonella Fiordelisi. A questo punto altre critiche sul web e Sonia Bruganelli avrebbe messo dei “mi piace” a vari tweet in cui il fratello di Guendalina veniva accusato di bullismo. Quindi i fan del vippone sono convinti che la moglie di Bonolis voglia ‘infangare’ il loro beniamino e che, per di più, ci sia una sorta di complotto contro Tavassi. Ecco perché sarebbe stata tagliata, di conseguenza, l’ospitata di Guendalina Tavassi al GF Vip Party. Va ripetuto che si tratta di supposizioni dei fan e come tali vanno riportate.