GF Vip 7, nella puntata di ieri dura presa di posizione contro Attilio Romita: la decisione arriva dalla famiglia Tavassi che ha deciso di diffidare il giornalista. Il caso è scoppiato dopo che Attilio, lunedì scorso, aveva reagito alla nomination parlando di ‘metodo mafioso’, indicando tra gli artefici del piano per eliminarlo Edoardo Tavassi. Il primo a prendere la parole ieri sera è stato Alfonso Signorini che ha messo subito le cose in chiaro (e anche come la pensa).



“Da giornalista a giornalista, sentirti tirare in ballo lo squadrismo e le associazioni mafiose per una cosa del genere mi sembra fuori luogo”. Parole riprese immediatamente da Tavassi: “Questo è Attilio. Ha sempre fatto queste sparate. Non esiste alcun capo, in confessionale aveva parlato male di me, Giaele e Micol. Non dovevamo metterci d’accordo per la nomination. Con tutto il rispetto, non ho bisogno di fare una congiura contro Attilio Romita”.

GF Vip 7, la famiglia di Edoardo Tavassi diffida Attilio Romita



Attilio ha provato a difendersi: “Ho usato termini inopportuni. Ma qui si giocano a pari e dispari la classifica dei preferiti. Mi è stato riferito ma non posso fare nomi”. Tavassi minaccia di lasciare la Casa: “Sono pronto ad abbandonare il gioco se non escono i nomi. Chi ha detto questa cosa?”. Dopo un momento di tensione altissima Attilio ha appreso che, per i termini utilizzati, la famiglia Tavassi ha deciso di diffidarlo.



“Devi sapere che la famiglia Tavassi ha mandato una diffida per cui devi evitare di utilizzare certe espressioni forti”. Romita ha fatto ammenda: “Telefonerò alla mamma di Tavassi e le spiegherò che ero molto nervoso e ho sbagliato termini”. Dopo il confronto è scoppiato il caso sui social, con fiumi di commenti. “Ma scusate! Sonia ha detto che li ha visti mettersi d’accordo. Mettersi d’accordo significa che uno dice “votiamo x” e gli altri lo fanno. Invece qui ognuno ha detto chi avrebbe votato per le proprie ragioni fondate. Sono due cose ben diverse cavolo!!!”.



“Grande Attilio!!! L’ over che più si è messo in gioco in tutta la storia del GF!!! Gli Edoardi possono solo che pulire le scarpe a uno come lui!!! Ha sgamato Tavassi che è tra i più falsi, e comunque è l’ unico che dice al pubblico che si mettono d’accordo si organizzano le cose, lo hanno fatto anche con Ciupilan!!! L’ unico che ha le palle li dentro è Attilio!!!”.