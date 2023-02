GF Vip 7, momenti di tensione altissima ieri sera in studio; nella giornata in cui Signorini sfida il festival di Sanremo grande protagonista è stata Antonella Fiordelisi. Antonella che in settimana ha dato segni di insofferenza e che, su questo suo stato d’animo, è stata incalzata dal conduttore. “Antonella si sente fortemente messa in discussione da un bel gruppo di persone e le immagini che abbiamo mandato lo mostrano”.



“Vi devo dire che immagini come queste sono state sempre viste, non c’è niente di eccezionale. Senza andare a scomodare le primissime edizioni tipo quella di Floriana, più recentemente vi ricordate Soleil? Dayane? Maria Teresa? Avevano tutte una casa contro. Sono scese che si sono ripetute in tutte le edizioni, scene già viste, niente di eccezionali. La regola è che chi ha resistito pur essendo isolato, vedi Mauro Marin, vedi Guendalina Tavassi, sono tutti arrivati fino alla finale”.

GF Vip 7, Signorini a Antonella Fiordelisi: “Se vuoi puoi uscire ora”



Chiamata in confessionale Antonella ha iniziato a piangere. “Non sto bene qua adesso, non mi piace l’aria, non ho mai fatto del male a nessuno e non ho mai parlato alle spalle male di nessuno; sono anche migliorata e non ho attaccato gli altri. Io tengo un po’ a mostrarmi forte perché quando una persona si mostra debole gli altri tendono a prevaricarla”.



“Il problema è che durante questi mesi non si è trattato più di Antonella che ha a che fare con una persona e si dicono determinate cose, ma si è trattato più di un gruppo che fa unione e si sente forte perché devono sparlare di Antonella. Se io ho a che fare con una sola persona mi sento abbastanza forte nel dire la mia e non ho timore di nulla. Ma se vedo otto persone così mi sento un po’ così”.



Antonella, e suo padre sui social, aveva parlato apertamente di bullismo. E Signorini è tornato alla carica: “Hai 24 anni, sei responsabile delle tue azioni. Se vivi in una condizione di vera pressione psicologica, di vero disagio, di vero bullismo e non parlo di colpi bassi, ma di disagio psicologico, io ti dico: non rimanere nel gioco perché non voglio che tu stia male. Un conto è giocare, un conto è stare male”. Com’è finita? Antonella è rimasta nella Casa.