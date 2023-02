Le ore precedenti la puntata in diretta del GF Vip 7 sono decisamente bollenti. Nel mirino Sonia Bruganelli, che ha fatto un gesto contro Edoardo Tavassi destinato a far scoppiare una polemica. Una situazione incandescente, alla quale dovrà far fronte Alfonso Signorini, impegnato in uno degli appuntamenti più attesi e delicati. Infatti, in contrapposizione a Canale 5 ci sarà il Festival di Sanremo di Amadeus, che presenterà la terza serata. E le polemiche sono praticamente ormai all’ordine del giorno.

Fuori dalla casa del GF Vip 7 Sonia Bruganelli ha implicitamente puntato il dito contro Edoardo Tavassi, che è stato accusato di cose pesanti. Intanto, Daniele Dal Moro sta vivendo momenti difficilissimi ed è infatti scoppiato a piangere in confessionale per Oriana Marzoli: “Io penso di essere più dispiaciuto di lei che le cose non siano andate come speravo andassero, io il mio nei confronti di Oriana penso di averlo fatto e non posso dire lo stesso nei confronti di lei”. Ma torniamo all’opinionista.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli contro Edoardo Tavassi

In tanti stanno puntando il dito contro il fratello di Guendalina. E all’esterno del GF Vip 7 Sonia Bruganelli ha condiviso un pensiero molto forte nei riguardi di Edoardo Tavassi. Quest’ultimo sicuramente avrà non poche difficoltà nell’appuntamento in diretta, dato che anche il papà di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono infuriati con lui. Tutte le attenzioni sono state rivolte ad un commento di Froben62 su Twitter, che è stato accolto con favore dall’opinionista, che ha cliccato sul tasto mi piace.

Questo il post scritto contro Tavassi dall’utente: “Bisogna prendere provvedimenti perché un comportamento del genere non è giustificabile. Lui è un bullo e i suoi adepti lo seguono come dei cagnolini. Mai visto uno schifo simile. #FuoriTavassi“. Un attacco in piena regola per il vippone e la cosa che è balzata subito agli occhi di tutti è che Sonia Bruganelli abbia messo il like al commento. Si prospetta una serata incandescente, con scontri durissimi che appaiono proprio inevitabili.

E anche il papà di Donnamaria aveva messo un mi piace contro Tavassi. Un internauta aveva postato: “La domanda è una e la pongo al Grande Fratello: Edoardo Tavassi ha o meno fatto questa affermazioni discriminatorie nei confronti di Antonella Fiordelisi?“.