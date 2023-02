Il GF Vip torna con il doppio appuntamento settimanale: in concomitanza con Sanremo, Mediaset ha deciso di fare controprogrammazione e quindi nella serata di giovedì 9 febbraio ci sarà lo scontro in tv tra il Festival su Rai1 e il reality condotto da Alfonso Signorini. E sarà così fino alla fine del GF Vip con due puntate a settimana fino a quando non verrà proclamato il vincitore della settima edizione. Pertanto c’è attesa per capire come si sta organizzando Mediaset per contrastare il dominio di Amadeus.

Nella prima serata il Festival ha collezionato 10.757.000 telespettatori con il 62.4% di share. Otto punti in più rispetto allo scorso anno: nel 2022 aveva totalizzato 10.911.000 spettatori (54.9%). Nel la seconda serata gli ascolti del festival sono stabili rispetto al debutto (10 milioni 757 mila spettatori con il 62.4% di media), con una lieve flessione in valori assoluti, fisiologica per la seconda serata.

Sondaggi GF Vip, Attilio Romita è il meno votato

Nel corso della puntata si parlerà delle dinamiche che si vengono a creare quotidianamente in casa soprattutto dopo l’arrivo degli ex fidanzati di alcuni dei concorrenti di questa settima edizione, che hanno animato il dibattito e le discussioni. Matteo Diamante, ad esempio, ha confessato alla sua ex Nikita Pelizon di essere ancora “molto preso” da lei. Oriana Marzoli non ha nascosto un pizzico di gelosia vedendo entrare Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro. E tra Ivana Mrazova e Luca Onestini è tornata la complicità.

Pertanto c’è curiosità nel capire cosa ha in mente Mediaset per incollare allo schermo i telespettatori e rubare audience a Sanremo. Le anticipazioni rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà il televoto con cinque concorrenti in nomination: si tratta di Attilio Romita, Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Sarah Altobello. Il televoto anche questa settimana è in positivo (i telespettatori rispondono alla domanda: “Chi vuoi salvare?”).

Stando ai sondaggi di Blogtivvu, Attilio Romita dovrebbe essere il meno votato: è probabile che andrà lui in nomination nella puntata successiva del GF Vip contro Nikita Pelizon, ma c’è ancora tempo per votare e i pronostici possono essere sovvertiti. Nel momento in cui Signorini chiuderà il televoto e leggerà il verdetto finale del pubblico, infatti, decreterà il nome del preferito di questa settimana.