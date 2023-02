Il GF Vip prepara altri due ingressi in casa. Uno riguarda Milena Miconi, uscita dopo essere stata informata della morte del suo manager Alessandro Lo Cascio. L’uomo aveva 52 anni e l’attrice ha subito comunicato ai suoi coinquilini la volontà di lasciare la casa. “Come faccio a stare qua dentro, non me la sento. Non ce la farei a reggere”, ha quindi detto Milena Miconi agli altri concorrenti del reality. Quindi ha ricevuto l’incoraggiamento di Manila Nazzaro (ex concorrente) che l’ha invitata a rientrare in casa: “Devi essere forte anche per Ale che vorrebbe vederti lì dentro fino alle fine”, ha scritto su Twitter.

Alessandro Lo Cascio era uno dei manager più conosciuti nel mondo dello spettacolo. Gestiva le carriere, tra gli altri e le altre, di Manila Nazzaro, Angela Melillo, Sandra Milo, Vincenzo De Lucia. “Oggi il mio amato Alessandro se n’è andato dove non sentirà più alcun dolore – è il ricordo commosso di Sandra Milo – dove risuonerà ancora nell’aria la sua risata argentina, dove gli angeli lo accoglieranno prendendolo per mano. Oggi con lui se ne va un bel pezzo della mia vita. Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri”.

GF Vip, torna Milena Miconi ed entra Gianluca Benincasa

Ora Milena Miconi farà rientro nella casa del GF Vip. Lo fa sapere la pagina Instagram The Pipol TV: “Milena Miconi dopo aver abbandonato la casa del GF Vip a seguito del lutto del suo manager Alessandro Lo Cascio, scomparso prematuramente all’età di 52 anni, è pronta a rientrare in gioco nella casa di Cinecittà. Infatti, possiamo anticiparvi che la Miconi si troverebbe già in quarantena in attesa di riabbracciare i coinquilini del GF Vip 7”, si legge.





L’altro ingresso riguarda di Gianluca Beninacasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Si fanno sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero tra le mura della casa più spiata d’Italia. Il tutto nonostante gli avvertimenti di Stefano Fiordelisi (il padre della spadista) nei giorni scorsi. Infatti su Twitter è apparso un post che spiega in qualche modo quello che avrebbe intenzione di fare la produzione: si dice che Alfonso Signorini abbia trovato il modo di far entrare l’ex di Antonella nella casa con uno stratagemma.

Va detto che si tratta al momento di indiscrezioni e non ci sono comunicazioni ufficiali a riguardo. Tuttavia Benincasa ha lanciato nelle scorse ore alcuni indizi social, che stanno facendo insospettire il pubblico. L’ex della Fiordelisi ha infatti pubblicato alcune Stories sospette, con un countdown per una sorta di “rivincita” che scade proprio il giorno della diretta, quando andrà in onda il GF Vip. Non resta che attendere la puntata per capire se effettivamente Gianluca Benincasa entrerà al GF Vip.