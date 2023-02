È di nuovo tempo di imitazioni al GF Vip: è stato organizzato un altro GF Game Night dopo quello della scorsa settimana che ha avuto molto successo. In quell’occasione era particolarmente riuscita l’imitazione di Oriana Marzoli fatta da Nicole Murgia. Durante la gag l’attrice ha ironizzato sui vari flirt della concorrente venezuelana e ha tirato in ballo Antonella Fiordelisi, per la reazione avuta dopo aver saputo che Edoardo Donnamaria aveva nominato Oriana. Per la performance ha indossato un costume e aveva tra le mani uno spazzolino da denti.

Poi ha ironizzato sui flirt di Oriana Marzoli all’interno della casa, spiegando di cambiare ragazzi in base ai giorni della settimana. Quindi ha citato la nomination di Donnamaria all’amica Oriana: “Lui si è fatto influenzare anche se non lo ammette”. A questo punto è intervenuta Antonella Fiordelisi e ha detto di essersi sentita derisa dal gruppo e, mentre alcuni inquilini si trovavano insieme a commentare la gag, Fiordelisi ha affermato: “Scusate, potete evitare di parlare sempre di me? “Visto che fate il Game Night e non sapete non parlare di me anche quando non ci sono, fate più bella figura e crescete, che avete più di trent’anni a testa”.

GF Vip, Milena Miconi imita Nikita Pelizon: critiche sui social

Nelle ultime ore altro GF Game Night e altra imitazione: questa volta Milena Miconi ha indossato i panni di Nikita Pelizon: parrucca verde acqua in testa, peluche in mano e ha iniziato a parlare con accentro britannico. Durante l’imitazione l’attrice ha parlato di energie, di angeli, di unicorni, della vecchia mietitrice e della sua spasmodica voglia di aiutare qualcuno in difficoltà, basta però che ci siano le telecamere così può “clippare”.

I fan di Nikita, come facile immaginare, non hanno apprezzato l’imitazione e hanno riversato la loro rabbia sui social: “Schifo lei e chi ha fatto il testo. Di Nikita non c’è nulla. Dire che aiuta la gente per le clip è pessimo e falso, che augura la morte alle persone è uno schifo di pessimo gusto”, è solo il primo di alcuni commenti che sono apparsi su Twitter. “Questa non è una imitazione, questo è denigrare una ragazza con delle frasi e modi che a Nikita non appartengono. Siete delle m***e”.

L’ira social nei confronti dell’imitazione non si placa: “Pessima, questo non è imitare, ma deridere una persona mi vergognerei io al posto vostro”, scrive un utente a cui fa eco un altro: “Non ha fatto ridere nessuno ridicoli”, oppure ancora: “Insinuare che Nikita aiuti gli altri per le telecamere o che auguri la morte alle persone non è la sua imitazione è solo lo schifo totale”.