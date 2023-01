Non sembra esserci pace per Antonella Fiordelisi, al GF Vip 7 arriva l’attacco di Milena Miconi. Nelle ore scorse Antonella ha preso una decisione molto sofferta: ha detto addio in maniera definitiva a Edoardo Donnamaria. Le ragioni sono venute fuori nel corso di un confronto che i due hanno avuto subito dopo la puntata. “Non è solo ciò che è successo in puntata, ma varie cose che non mi piacciono di te. E io non riesco proprio ad accettarle”.



“E lo faccio anche per te, uno dei due deve essere coraggioso e prendere la decisione di essere single e fare questo percorso da soli da ora in avanti. Ho creduto in una cosa che non era quella. Non mi lascerò più andare con nessun uomo. Tu però stai attento e sappi che i tuoi amici mi hanno votata. I veri amici non vogliono cacciare la fidanzata di un loro amico. Poi c’è chi parla di amore libero, è sposata e va con chi vuole, poi chi va con uno e poi un altro, io cerco amore e rispetto e un ragazzo che mi ami”.

GF Vip 7, Milena Miconi contro Antonella: “Non mi convince”



E ancora: “Comunque è finita perché non avrebbe senso andare avanti. Perché in primis non voglio stare male come sono stata fino ad adesso. All’inizio non mi facevi stare male poi sei cambiato. Pensavo di aver trovato un amore vero, quello dei film come Romeo e Giulietta o il Titanic”. Come se non bastasse Antonella è finita in nomination.



A ‘condannarla’ anche Milena Micon che, incalzata da Nikita sul motivo che l’ha spinta a votare Fiordelisi, ha spiegato come: “Dovrebbe migliorare alcuni aspetti del suo carattere, in quanto determinate insinuazioni nei confronti di un “partner” possono realmente ferire”. Insomma, un voto che Antonella si sarebbe meritata dopo il duro faccia a faccia con Edoardo durante la puntata.



Accuse ad Antonella non sono arrivate solo da Miconi, ma anche da Alberto De Pisis che ha usato toni netti. “Antonella perché sono tante le incongruenze che ho visto nei confronti di Edoardo questa settimana. Tu sai benissimo, ma lo sanno tutti, quanto io sia stato fin dall’inizio un sostenitore della coppia. Penso però che son passati 140 giorni e nell’ultima settimana sei esagerata. Non tanto nel come vi interfacciate tra di voi, ma nelle incongruenze e tante volte nell’autovittimizzarti. Te l’ho già detto“.