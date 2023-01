Grandi novità in arrivo su Nikita Pelizon. Fuori dal GF Vip 7 è stato annunciato qualcosa di molto rilevante, che potrebbe rivelarsi decisivo anche quando la trasmissione di Alfonso Signorini terminerà tra circa due mesi. La maggior parte delle persone che sono vicine a lei si sono lamentate del trattamento riservato alla vippona e ora è stata presa una decisione importante da una ragazza a lei cara. Un supporto concreto, anche se la modella di Trieste non è ancora a conoscenza di questa scelta.

A parlare nelle ultime ore è stata una carissima amica di Nikita Pelizon a Novella 2000. Si è soffermata sulla concorrente del GF Vip 7 su vari aspetti e ha inevitabilmente toccato anche i temi più delicati. A proposito della sua personalità è venuto fuori che “Nikita è una persona particolare, con lei è difficile litigare ed è così anche fuori. Non si può piacere a tutti, sta dimostrando ciò che è realmente in un contesto in cui è ripresa 24 ore su 24. Per quanto riguarda Luca Onestini, lei è attratta da lui”.

Nikita Pelizon, fuori dal GF Vip 7 comunicazione importante di un’amica

Poi soffermandosi ancora su Nikita Pelizon e il rapporto con Onestini al GF Vip 7, l’amica di lei a Novella 2000 ha detto: “Con il tempo certi lati del suo carattere non le sono piaciuti, le registrazioni dimostrano che non si è inventata nulla e Luca ha dei tratti narcisisti ben precisi. Nikita vuole un rapporto civile, lui invece preferisce attaccarla e trovare pretesti per mandarla al televoto. Chi fa quindi il gioco sporco? Lei è propensa alla pace, lui attua il suo gioco”. Poi la rivelazione più scottante della ragazza.

L’amica Giulia di Nikita Pelizon è colei che gestisce anche il profilo Instagram della gieffina, da quando ha preso parte al reality show. E ora ha deciso di prendere un’iniziativa simile a quella messa in pratica da Gaia Zorzi, sorella di Tommaso: “Ne sono state dette tante su di lei, chi ha esagerato risponderà nelle sedi opportune. Sono stati usati termini pesanti, potenzialmente qualificabili come reato. Quando Nikita uscirà, visionerà il tutto e deciderà come agire. Ho fatto tipo un Power Point, contiene tutto il materiale di ciò che è accaduto”.

Poi è stato aggiunto: “Nikita dovrà conoscere una volta uscita, oggi il file contiene 160 e 170 slide che aumentano di giorno in giorno. E quasi un centinaio di video con brutte affermazioni dette di lei”. Staremo a vedere quando sarà svelato questo power point.