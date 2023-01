GF Vip 7, duro confronto durante la puntata di ieri, lunedì 30 gennaio, tra Alfonso Signorini e Daniele Dal Moro: le parole del concorrente non sono proprio piaciute. Daniele è stato sotto i riflettori anche per la sua tormentata storia con Oriana Marzoli che ieri ha cercato di chiarire. Spiega Daniele: “Il mio percorso, la mia vita è stata segnata da persone che non si sono comportate nel migliore dei modi. Se dovessi dirti il perché, io non lo so”.



“Non credo di essermelo mai meritato, non lo so. Non sono mai stata una persona cattiva. Il problema tra me e Oriana non è solo la fiducia, il mio punto di domanda è che non riesco a capire il valore che lei dà alla nostra cosa. Io penso che a Oriana sia sempre piaciuto Luca”. Parole che non hanno lasciato indifferente Oriana che ha prontamente replicato.

Leggi anche: “Perché ti lascio”. GF Vip 7, nella notte finisce per sempre tra Antonella e Donnamaria





GF Vip 7, Alfonso Signorini deluso dalle parole di Daniele Dal Moro



“Qualche volta me l’ha spiegato, io voglio stare qua ma non faccio le cose solo per stare qui. Mi interessa più di quanto lui pensi, non sono innamorata ma mi interessa. Da oggi cambierò, non posso stare tutta la vita ad aspettare lui”, le parole di Oriana Marzoli. E in silenzio non sono rimasti neppure i telespettatori che hanno preso a commentare sui social.



Scrive un’utente: ““La dinamica di questo rapporto è molto umana e forse per questo emoziona di più che molti altri. Lui che non si fida, che non vuole essere la scelta di ripiego, lei che si lascia andare e un po’ lo rincorre, poi no, poi gioca con altri, poi però ci sta male. Quanto è normale questo? Ecco perché è bello osservarli”. Poi è stata la volta di Alfonso Signorini di attaccare Daniele Dal Moro.



Pochi giorni fa Daniele aveva definito il GF Vip un “programma televisivo di mer*a“. E Alfonso ha detto la sua: “Mi è dispiaciuto tanto, mi sono sentito offeso. Ci metto la faccia e anche molta passione a fare questo programma di mera. Non è stata una bella cosa, sentirlo dire”. E Daniele: “Mi sono scappate parole brutte e in un momento di nervosismo, non penso queste parole, chiedo scusa”.