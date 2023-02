Sono ore di grande dolore per Nikita Pelizon al GF Vip 7. La giovane infatti è stata pizzicata più volte a piangere. Il motivo è semplice e facilmente intuibile. Tutto è capitato durante la festa di Antonino Spinalbese, a festa finita, la Pelizon si è messa a scambiare due chiacchiere con Attilio Romita. A quel punto l’ex mezzobusto Rai ha chiesto a Nikita cosa pensasse del ‘nuovo’ Luca Onestini. Neanche a nominarlo, che la vippona inizia a piangere a dirotto.

Ma non è finita perché qualche minuto dopo, parlando con Davide Donadei, la ragazza ha confessato: “Prima ad Attilio parlavo di Luca e mi sono riaffiorati tutti i ricordi che cerco di dimenticare. Ci stavo riuscendo bene in realtà, ma non ne devo parlare“. Nikita è convinta che tutti i comportamenti di Luca Onestini siano contro di lei Ha detto quindi: “Dopo che Luca ha visto che ho fatto un massaggio a te di colpo ha iniziato a scherzare molto più pesantemente con Oriana“.

Ma non è ancora finita, perché più tardi, quando è andata a letto, Nikita ha iniziato di nuovo a piangere. Eccola con un asciugamano sul volto a sfogarsi come si deve. Molti ricorderanno la loro vicenda: la Pelizon era fidanzata quando Luca è entrato in Casa, a quel punto ha lasciato il fidanzato per provarci pesantemente con Luca Onestini. Il vippone però non c’ha pensato minimamente e sin da subito è stato chiarissimo: “Ti vedo come un’amica”.

Nikita una settimana fa “Oriana non sa accettare un rifiuto (di Daniele)”.

Nikita oggi, DOPO DUE MESI, che piange per Luca (con il quale non c’è mai stato niente) e “le tipe stasera gli ballavano addosso”.

Ma è una candid camera del gf giusto? #oriele #gfvip pic.twitter.com/gur39sGadj — caffelatte (@trashstellare) February 2, 2023

Prima delusione per Nikita il 12 novembre (“ci conosciamo solo da cinque giorni, con te mi trovo bene ma sto pensando ad altro”). Insomma, parole sacrosante di Onestini. Solo un paio di giorni dopo, pianto in confessionale perché si è sentita rifiutata. Luca il 1° dicembre torna in casa dopo il Covid e conferma la sua scelta: “Sei solo un’amica”.

che brutto vedere Nikita così ma del resto quando hai tutta la casa contro con delle persone che te ne dicono di ogni prima o poi devi sfogarti 🥺💔#gfvip #nikiters #donnalisipic.twitter.com/2rejV2TTNr — Våle🐍; Campioni d'italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) February 2, 2023

A quel punto lei si è messa a piangere in vasca. Dopo due mesi, a febbraio 2023, siamo ancora al punto di partenza. Nikita ha sempre detto di sentirsi illusa e ingannata (ha parlato di qualche palpata, qualche abbraccio di troppo e un paio di domande spinte). Ma le cose stanno davvero così? In fondo se non funziona, c’è poco da prendersela.

