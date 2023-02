Una storia che sembra destinata a non finire tanto presto quella tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, così almeno a vedere l’aereo che è passato sopra la testa degli inquilini del GF Vip 7 oggi. In questi giorni Ginevra e Antonino sono tornati in tendenza sui social. A innescare la bomba è stato lui nel corso di i un colloquio con Attilio Romita. Al giornalista ha confidato: “Ci sono state delle cose che sono in sospeso e non credo di essere un ipocrita. Fino a quando non finisco di parlare di una determinata cosa con una persona, non mi sento così pulito… non so come dirti”.



Ci sono state delle cose che ho cercato di mantenere fuori dalle telecamere perché sono delicate e se dovessi fare una domanda potrei metterla in difficoltà e non mi serve. Siccome le voglio bene perché devo metterla in difficoltà in diretta TV? Non ha senso. Ci sono cose che sappiamo io e lei…”.

GF Vip 7, da Ginevra Lamborghini messaggio aereo per Antonino Spinalbese: lui al settimo cielo



Parole, quest’ultime, che sono state riprese da Ginevra. L’ex gieffina ha infatti mandato un aereo per il suo ex compagno d’avventura che lo ha osservato sfoggiando un bel sorriso compiaciuto “Nino noi due sappiamo! HBDay, G.”. Di che cosa si tratta? Nessuno lo sa ma è sicuro che presto tutto verrà a galla. In molti infatti sono convinti che nella prossima puntata Alfonso Signorini chiederà conto di tutto.



L’hair stylist ha compiuto 28 anni e tutti i suoi compagni d’avventura gli hanno fatto gli auguri. Tutti i concorrenti hanno scritto dei bigliettini di auguri per l’ex di Belen Rodriguez. Il GF lo ha chiamato in confessionale allo scoccare della mezzanotte, mentre i suoi compagni d’avventura si agghindavano con ghirlande floreali e trombette.



Il regalo più bello per Antonino Spinalbese è stato quello di Giaele De Donà. “Caro Antonino, la mia ultima lettera non ti è arrivata e ho pensato di scrivertene un’altra. Ho tante cose che vorrei dirti ma inizio con grazie, per essermi sempre stato vicino, non ti sei mai fatto dei pregiudizi e hai subito visto oltre il mio essere a volte snob e superficiale”.