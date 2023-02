GF Vip 7, Antonella Fiordelisi non le manda a dire: ieri sera, dopo aver litigato praticamente con tutto il resto degli inquilini, ha preso di mira Oriana Marzoli. Oriana che, a differenza di quanto si potesse immaginare, sta conquistando gradimento nei fan. Il motivo? Il suo rapporto con Daniele Dal Moro. Sintomatico, in questo senso, un lungo messaggio che una sostenitrice di Oriana ha affidato ai social. “Non è bastata neanche la puntata con la clip carina, i confessionali di lei (compreso quello del primo giorno)”.



“Lei che piange in confessionale, che ribadisce che è interessata, che lo cerca, che parla di lui agli altri, le sponsorizzazioni di Tavassi e Attilio, le rassicurazioni di Onestini, gli applausi del pubblico, i tweet, persino Alfonso ci aveva messo una buona parola. Lui non la rispetta, continua a farla sentire in colpa, la fa sentire costantemente sotto esame, la sminuisce continuamente, non la difende mai”.

Leggi anche: “Devo confessarlo a Signorini…”. GF Vip 7, Antonino choc. Tutti senza parole





GF Vip 7, nuovo scontro tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli



“Non si mette mai in discussione, non la cerca mai, non ammette mai anche solo un minimo errore, dà consigli a tutti tranne che a lei, si apre con tutti tranne che con lei, crede a tutti tranne che a lei. Oriana, sei sempre più bella”. E punti Oriana conquisterà ancora di più dopo le parole di Antonella. Tutto è successo ieri sera quando Oriana ha sfiorato accidentalmente, Antonella.



“Spinge, questa?”, ha detto con fare scocciato Antonella. A riportare alcuni commenti ci pensa Novella 2000: “È semplicemente passata e ti ha semplicemente sfiorata visto il poco spazio…“. Altri aggiungono: “Solita procedura, parte da uno sfioramento e diventa una spinta, una nomination diventa una cattiveria, un’osservazione diventa un sopruso. Ormai il metodo è appurato, classica persona che se non puoi evitare perché sei obbligato a frequentarla”.



Oggi poi, Antonella ha avuto un acceso diverbio con Milena: “Fiera di non essere come voi”, ha attaccato Fiordelisi. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia Milena che invitato Antonella a fare nomi prima, attaccandola poi in maniera diretta: “Per te è importante il gioco, a me non ne frega niente”. A quel punto Antonella Fiordelisi ha replicato, chiedendo alla coinquilina perché abbia deciso di accettare il Grande Fratello se non è interessata al gioco.