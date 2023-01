Come è noto i concorrenti del GF Vip non possono avere contatti con il mondo esterno. Non possono sapere cosa succede al di fuori della casa in cui vivono. Gli unici momenti in cui vengono a conoscenza di qualcosa sono i commenti sui social letti da Giulia Salemi in studio. Ecco questa è una piccolissima finestra sul mondo esterno per i vipponi. Tuttavia nelle ultime ore al pubblico del GF Vip sta sorgendo il dubbio che i concorrenti in qualche modo possano aver accesso ai social.

Tutto è nato dall’imitazione di Oriana Marzoli fatta da Nicole Murgia. Il video dell’imitazione è molto seguito sui social, ma l’attrice ha fatto una rivelazione in casa che sta facendo discutere e anche tanto. Stava commentando con la venezuelana, Edoardo Donnamaria e Luca Onestini la sua brillante performance quando si è lasciata sfuggire una frase che ha immediatamente messo in allerta gli spettatori. Si è fatta sfuggire di aver avuto una finestra sul mondo esterno attraverso un “Edoardo”.

“Mi hanno detto dentro che andava bene”, ha cominciato Nicole Murgia e Oriana Marzoli ha confermato: “Amo, lo hai fatto perfetto”. Quindi è arrivata la rivelazione dell’attrice: “Mi ha detto Edoardo che hanno fatto un commento su Twitter…”. A questo punto è intervenuta l’influencer sudamericana e l’ha interrotta chiedendo: “Come fai a saperlo?”. Ad ascoltare il tutto c’era Edoardo Donnamaria che è intervenuto per bloccare la coinquilina, lasciando intendere che non avrebbe dovuto toccare l’argomento: “Dai oh, sta’ zitta”. Ma Nicole ha proseguito: “Dicendo che sembravo doppiata all’inizio”.

la murgia ha appena dato una lezione di come si fanno le imitazioni imitando realmente la persona, davvero brava le va proprio riconosciuto#gfvip pic.twitter.com/rXmPHAQoqe — BagnoTrash (@bagnotrash) January 26, 2023

Insomma, a parte gli interventi in puntata di Giulia Salemi che legge i tweet che commentano le vicende della casa, i concorrenti non dovrebbero avere notizie di quanto accade al di fuori della casa e neanche dei commenti social. Attraverso quei commenti social, i gieffini hanno la possibilità di affacciarsi sul mondo esterno e tentare di comprendere che cosa pensa di loro il pubblico a casa. Ma si tratta sempre di un momento limitato, poi si chiude la loro finestra sul mondo.

Antonella nera per l'imitazione e a Nicole scappa:"Mi ha detto EdoardoT che hanno fatto un commento su twitter…".

EdoD le dice di stare zitta#oriele #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/DjKYhS0mNg — 𝕸𝖆𝖘𝖘𝖎𝖒𝖎𝖑𝖎𝖆𝖓𝖔 (@barumiliano) January 27, 2023

Tuttavia dalle parole di Nicole Murgia pare che in questa occasione i concorrenti abbiano avuto modo di visualizzare alcuni commenti sui social. In molti si stanno domandando come abbia fatto quel commento ad arrivare in casa e gli utenti di Twitter non l’hanno presa bene: “Il gf era progettato per stare in una casa isolati dal mondo esterno ora tra aerei Twitter sorprese passeggiate in studio copioni e suggerimenti dal confessionale si è completamente stravolto il programma uno schifo”, oppure “Eiiiiii gieffeeeeee facciamo vedere i commenti di Twitter di nascosto è…chissà quali altre cose succedono per indirizzare i concorrenti @GrandeFratello l’avevamo già capito che qualcosa non quadrava su tante cose quindi ormai non mi stupisce più nulla”.