Nessuna possibilità di tregua al GF Vip 7 tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Anzi, una nuova clamorosa lite ha avuto luogo nella giornata di giovedì 26 gennaio. Si stavano palesemente ignorando fino a poche ore prima dell’accaduto, infatti quando è arrivato un aereo dedicato ai due l’ex UeD ha fatto finta di non notarlo e non è proprio uscito in giardino per osservarlo. Ma adesso la tensione si è alzata nuovamente da un momento all’altro e il sito Ultimenotizieflash ha ricostruito tutte le dichiarazioni.

Partendo dall’inizio del litigio, verificatosi al GF Vip 7 tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, lei ha esclamato: “Nemmeno mi parli e non so perché, mi hai visto come stavo? Mi sono messa a piangere, ma non lo faccio davanti a tutti perché non ho bisogno di farmi registrare e di fare la poveretta e la vittima. Sono stata male e lo sanno i miei amici. Tu hai avuto una brutta puntata? Se a me per settimane hanno detto di tutto e mandato clip. Sonia mi ha detto di tutto, anche qui dentro. Tu dov’eri? Quindi non fare le storie, se in una puntata ti hanno criticato”.

GF Vip 7, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli litigano in modo furioso

Dunque, il clima al GF Vip 7 è letteralmente incandescente. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono affrontati a muso durissimo anche in queste ore e la venezuelana ha aggiunto: “Volevi che dopo le critiche che ti hanno fatto in puntata venissi da te? Ma sei mi hai detto che non volevi vedermi nemmeno fuori? In più ero in una nomination difficile e mi aspettavo una parola da te”. Lui ha reagito: “Tu venderesti l’anima per il GF Vip. Hai fatto tutte ‘ste coppie del ca*** per il programma televisivo di me***”.

E Dal Moro ha detto ancora: “Questo pensiero non me lo toglie nessuno, a fine puntata sono venuti tutti da me e te no. Sono successe cose per le quali non stavo bene, cose che non erano per colpa tua. Ti fa comodo parlare di Daniele questa settimana, a te sembra di aver avuto una giornata paragonabile alla mia di lunedì?”. Quindi, furia totale e urla nella casa più spiata d’Italia tra i due vipponi, che non sono proprio in grado di riuscire a trovare una sorta di compromesso per proseguire civilmente la loro esperienza.

A proposito di Oriana, a criticarla era stata anche Antonella Fiordelisi: “Beh, diciamo che è stata brava in questo senso con Daniele, nel senso che ha fatto le cose giuste per restare qui. Quello che poteva usare l’ha usato. “Ovvio che non se ne va, ragazzi, di che parliamo? La ship con Daniele l’ha fatta apposta”.