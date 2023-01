Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha ormai capito tutto su Oriana Marzoli e non c’è niente di buono per lei all’orizzonte. Probabilmente sperava che qualcosa potesse cambiare e renderla più felice già a partire dalla prossima puntata in diretta del 30 gennaio, ma l’ex di Chiofalo dovrà presumibilmente mettersi l’anima in pace. A punzecchiarla in modo bonario è stato Antonino Spinalbese, che accortosi del suo stato d’animo e soprattutto della reazione avuta a diversi episodio, le ha chiesto conferme in merito.

Intanto, al GF Vip 7 prima di questa reazione di Antonella Fiordelisi nei confronti di Oriana Marzoli, c’è stato un altro avvenimento che ha fatto discutere. Nel momento in cui è giunto un velivolo con un messaggio invece per Daniele e Oriana, lui ha preferito rimanere in casa e non leggerlo nemmeno. A testimonianza della rottura dei loro legami. Ed è arrivata la pesante stoccata di un’utente: “Daniele che non esce nemmeno a ringraziare per l’aereo con Oriana, ma chiama subito Nikita dicendo: ‘Corri, vieni’, appena ne arriva uno per loro. Codardo, imbarazzante e pagliaccio”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi reagisce male per Oriana Marzoli

Nella giornata di giovedì 26 gennaio Antonella Fiordelisi ha assistito a qualcosa che non le è andato molto a genio, riguardante Oriana Marzoli. Quest’ultima infatti è stata travolta dalla presenza di numerosi aerei, che hanno trasportato messaggi di affetto nei suoi confronti e in quelli di Daniele Dal Moro. Nonostante tra i due ormai non stia correndo più buon sangue, i telespettatori sperano ancora in una riappacificazione. Il primo velivolo riportava questa scritta: “Ori & Dani, vogliamo il gol in zona Cesarini”.

Altri messaggi dal cielo invece contenevano le seguenti frasi: “Bebè & Darling, i nostri extra faighi”, “Chi salta nel vuoto impara a volare. #Oriele”. Dopo aver visto tutti questi aerei, la Fiordelisi è apparsa tutt’altro che felice e, come riferito dal sito Biccy, è tornata in cucina andando a lavare i piatti. Spinalbese le ha detto: “Hai realizzato che non se ne va, eh?”. E Antonella ha subito risposto: “Beh, diciamo che è stata brava in questo senso con Daniele, nel senso che ha fatto le cose giuste per restare qui. Quello che poteva usare l’ha usato”.

Infine, Antonella Fiordelisi ha esclamato: “Ovvio che non se ne va, ragazzi, di che parliamo? La ship con Daniele l’ha fatta apposta, neanche lei se ne frega. Ognuno fa quello che vuole qua dentro, basta che non danno fastidio a me”. Quindi, è convinta che Oriana riuscirà ad andare bene al televoto e non sarà colei che verrà eliminata.