Oriana e il gesto dietro Antonella. Sta facendo discutere il web il gesto che l’influencer spagnola avrebbe fatto alle spalle della Fiordelisi mentre aveva un attacco di panico. L’ex schermitrice campana si è infuriata dopo che il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria, si è scusato con Oriana per averla nominata al GF Vip 7.

I due, infatti, sono amici e durante la scorsa puntata Donnamaria ha votato Oriana solo per fare contenta la fidanzata. Dopo l’appuntamento in diretta, però, il volto di Forum è corso dall’amica per chiederle scusa spiegandole che lui non l’avrebbe mai voluta nominare. Accortasi di questo, Antonella si è infuriata e nelle scorse ore la sua rabbia è culminata in un attacco di panico.

Oriana e il gesto dietro Antonella durante l’attacco di panico al GF Vip 7

Per due giorni i due non si sono parlati e ieri sera Nicole Murgia ha consigliato ad Edoardo di andare da lei: “Scusate se vi interrompo, ma Antonella non sta bene. Ha appena detto che vuole andare a casa ed ha un attacco di panico“. Antonella spiega così al fidanzato che l’attacco di panico è dovuto alla sua amicizia con Oriana: “Sto male perché non sei come mi aspettavo. Io soffro di questa cosa, per me non è un gioco”.

Durante l’attacco di panico, secondo quanto detto da Andrea, Oriana avrebbe compiuto un gesto alle spalle di Antonella Fiordelisi. “Ti sembra normale che Antonella stava piangendo nel pieno di un attacco di panico e lei si mette a ridere? Per fortuna che non l’ha vista…”, ha detto Andrea Maestrelli ad alcuni vipponi.

Certo oriana è la donna più cattiva del mondo. Peccato che qnd ha visto antonella piangere ha visto anche daniele consolarla. Nn ha riso, è rientrata nel cortiletto dicendo di nn voler vedere stronzate perché semplicemente sta aspettando lo stesso abbraccio da gg#gfvip #oriele https://t.co/RNVSXpL1K0 pic.twitter.com/v3Dj2VWHSP — Filomena (@Nome_utentenico) January 26, 2023

Oriana e il gesto dietro Antonella Fiordelisi. Secondo Andrea, quindi, la Marzoli avrebbe riso alle spalle dell’ex schermitrice durante il suo attacco di panico. Sui social, però, non c’è traccia del filmato o delle foto che mostrano quanto detto dal concorrente. Nell’unico filmato si vede Oriana uscire dalla stanza commentando di voler uscire per non ‘vedere queste str***”. “Certo oriana è la donna più cattiva del mondo. Peccato che qnd ha visto antonella piangere ha visto anche daniele consolarla. Nn ha riso, è rientrata nel cortiletto dicendo di nn voler vedere stronzate perché semplicemente sta aspettando lo stesso abbraccio da gg”, si legge infatti in un tweet.