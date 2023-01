Antonella Fiordelisi si sente male al GF Vip 7. La giovane ha infatti avvertito un grande malessere, probabilmente dovuto a problematiche di coppia. Come è ampiamente noto infatti, l’ex schermitrice campana è impazzita di rabbia dopo che il suo compagno, Edoardo Donnamaria, si è scusato con Oriana per averla nominata. È da qui in poi che la Fiordelisi entra in un turbinio di tristezza e rabbia che ha il suo culmine in un attacco di panico, o almeno così dice.

Per circa un giorno intero i due non si sono rivolti parola e in piena notte l’influencer campana ha avuto una ‘crisi d’ansia’. A quel punto Nicole Murgia ha consigliato ad Edoardo di andare da lei: “Scusate se vi interrompo, ma Antonella non sta bene. Ha appena detto che vuole andare a casa ed ha un attacco di panico“. A quel punto Antonella dice ad Edoardo che alla base del suo malessere c’è l’amicizia tra lui e Oriana: “Sto male perché non sei come mi aspettavo. Io soffro di questa cosa, per me non è un gioco”.

Antonella Fiordelisi si sente male al GF Vip 7

E ancora: “Se stai giocando potevi dirmelo prima. e tu non capisci perché sto male, allora significa che non è cosa tra noi. Non sei stato carino nel fare molte cose. Anche la cosa che hai detto che ti ho condizionato per nominare Oriana. Sei diventato energia negativa per me. Non voglio più stare male per te basta! Adesso lasciami stare basta voglio andarmene, sei una pessima persona”.

Poi conclude Antonella: “Sì è successo che Oriana mi ha offesa, sei un bugiardo non ti riconosco più basta! Mi mandi energie negative e mi fai stare male. Io me ne voglio andare basta, me ne voglio andare”. A quel punto però, Edoardo Donnamaria, invece di cedere a quello che secondo lui è stato soltanto una forma di egoismo della compagna.

A quel punto ha detto con fermezza: “Devi spiegarmi cosa ti ho fatto per farti stare così e voler uscire. Tu non riesci a sopportare il fatto che io per Oriana non provi odio. Il nostro rapporto è sbilanciato, io sono razionale, ma cerco di accontentare le tue strane pretese e tu no“. Poco prima poi, Antonella aveva accusato il compagno di averle messo le mani addosso, ma le cose stanno davvero così?

