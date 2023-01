Adesso è guerra totale al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Sembrava che tra i due, dopo le incomprensioni e le liti del passato, fosse tornato il sole definitivamente. Invece nelle scorse ore si è registrato uno scontro durissimo alla presenza degli altri vipponi. Ma stavolta si è andati decisamente oltre, infatti lei ha lanciato anche un’accusa molto grave contro il volto di Forum. Il quale l’ha respinta immediatamente, facendo intendere che non ci sia mai stata una cosa simile.

Difficile capire come evolverà il loro rapporto al GF Vip 7, ma per adesso Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria paiono più che lontani che mai. E c’erano già state delle premesse negative, dato che il vippone aveva già detto a Nikita Pelizon: “Sono amico di chi mi pare, non è che Oriana l’ha menata o le ha offeso la madre. Semplicemente si punzecchiano, si prendono in giro e si dicono min***. Se lei non accetta che possa volere bene a una persona che a lei non piace, è un problema suo”.

GF Vip 7, accusa grave di Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria

Come scritto da Isa e Chia e come testimoniano alcuni video pubblicati da alcuni telespettatori del GF Vip 7, la lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è stata molto aspra. Lei ha esclamato: “Hai paura a metterti contro il gruppetto”. E lui è parso subito molto arrabbiato: “Sono libero di dispiacermi se a una persona a cui voglio bene va ad una nomination difficile? Sono libero? Non mi sembra che faccio l’amico con tutti, con Antonino non dico una parola da quando sono entrato. Con Attilio ci siamo scannati, non dire stupidaggini”.

Poi Donnamaria ha continuato: “Magari mi nominano e me ne vado a casa, invece di stare in questo clima di me***. Vengo da te e ti dico che a Oriana le voglio bene e dici ‘te fai il cane’. Cane lo dici a tua sorella, imbecille, stai zitta. Ti devi vergognare e la verità è che non sopporti che io voglia bene ad Oriana”. A quel punto la Fiordelisi ha fatto l’accusa pesantissima: “Mi hai messo anche le mani addosso, ma per favore, non si fa”. Ma Edoardo ha smentito tutto: “Ma quali mani addosso, ma metti la testa a posto che stai bruciata”.

“Non sopporti che con Oriana ho un buon rapporto, non c’entra la nomination. Sono libero di pentirmi se una persona a cui voglio bene va in una nomination difficile e io non me l’aspettavo”



“quando Oriana me l’ha detto, è venuta da me piangendo”



I DONNARZOLI VIVONO #gfvip pic.twitter.com/9qgvA8HTgr — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 25, 2023

E se lo dice il suo fidanzato chi siamo noi per dargli torto… che sia la svegliazione definitiva??? #gfvip pic.twitter.com/DcruMuE0wW — Bad💎Sky💎Blue (@BadSkyBlu) January 25, 2023

Queste alcune delle reazioni social dopo questa pesante discussione tra i Donnalisi: “La verità? Non sopporto più nessuno là dentro”, “Lei però può chiamarlo cane, assurdo”, “Bravo Edo, hai preso mille punti”, “Fantastico, il karma esiste”, “Se Edo lascia Antonella ha più possibilità di vincere”.