Al GF Vip 7 c’è stata nelle ultime ore una conversazione molto intensa tra Nikita Pelizon ed Edoardo Donnamaria. In particolare, la modella originaria di Trieste ha deciso di mettere in guardia il compagno di avventura con parole inequivocabili. Ma la reazione di lui è stata tutt’altro che positiva. Come raccontato dal sito Biccy, Nikita ha esordito così: “Il mio ex aveva un migliore amico e io non provavo stima nei confronti di questo suo migliore amico. Zero totale, ma loro si conoscevano sin da piccoli”.

E nella casa del GF Vip 7 Nikita Pelizon ha proseguito con Edoardo Donnamaria: “Non andavo a genio al suo migliore amico e il suo migliore amico non andava a genio a me. Di base non mi intrometto, ma è stato uno dei motivi per cui l’ho lasciato. Perché il mio fidanzato a una certa situazione è stato dalla parte di lui e non mia. Quindi, dato che tu hai una persona che hai conosciuto due mesi fa penso: ma veramente è più importante della tua fidanzata?”. E il dialogo non si è certamente arrestato qui.

GF Vip 7, Nikita Pelizon avverte Edoardo Donnamaria ma lui la prende male

Ma la concorrente del GF Vip 7 non si aspettava presumibilmente le risposte che ha avuto. Nikita Pelizon ha chiuso così il suo discorso con Edoardo Donnamaria: “Dopo le varie cose che ti ha detto che non ti sono piaciute, dopo quello che ha detto sul vostro rapporto non so neanche come spiegartelo per essere diplomatica. Ma è così tanto importante da fare l’amico di lei anziché il fidanzato?”. E il volto di Forum è stato più che chiaro: “Ti faccio solo un nome, Antonino. Come io lo accetto che sia suo amico nonostante mi abbia insultato e fatto stare male, lei accetta la mia”.

Il riferimento di Nikita era nei confronti di Oriana Marzoli, quindi la Pelizon lo ha invitato ad allontanarsi da lei. Ma Edoardo è stato deciso: “Sono amico di chi mi pare, non è che Oriana l’ha menata o le ha offeso la madre. Semplicemente si punzecchiano, si prendono in giro e si dicono min***. Se lei non accetta che possa volere bene a una persona che a lei non piace, è un problema suo. Se è disposta a lasciarmi per questo bene, significa che non era la persona giusta”. Poi la ragazza ha aggiunto un altro particolare.

#donnalisi



Il problema di Edoè che nn capisce come si sente Anto



Non importa quello che ha fatto o detto Oriana se A per ciò c’è stata male e lui l’ha visto, dovrebbe già li prendere una posizione



Per allontanarsi da O deve aspettare che la meni? Boh



pic.twitter.com/exKVNgTtCf — Elena (@Elena110303) January 25, 2023

Nikita ha chiosato: “Ma Antonella ed Antonino stavano bene anche prima che arrivassi tu”. Edoardo Donnamaria non è sembrato affatto convinto e la sua idea è quella di proseguire regolarmente la sua amicizia con Oriana, anche contro il volere di Antonella Fiordelisi.