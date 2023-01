“Fai vomitare, nasconditi”. Furia Onestini al GF Vip, dopo la scoperta Nikita è al tappeto

GF Vip, Luca Onestini contro Nikita Pelizon. Da ormai diversi giorni si è rotto l’incantesimo tra i due gieffini che fino a poco tempo fa erano molto intimi. Soprattutto l’influencer non ha mai nascosto la sua attrazione per l’ex UeD, anche se quest’ultimo ha sempre frenato. E recentemente ha gelato Nikita con queste parole: “Dal punto di vista sentimentale ho capito che non sei quello che cerco, però come amica sì perché sto bene con te”. Poi c’è stato l’attacco della modella in puntata.

Nikita Pelizon ha accusato Luca Onestini di averle chiesto di dirle “delle porate all’orecchio” e poi di averla sbattuta al muro e di essersi strusciato su di lei. Dichiarazioni che hanno provocato la reazione stizzita del modello che ha smentito tutto. Inoltre il 30enne ha chiesto di mandare in onda il filmato per smentire la versione di Nikita, ma la scena non è stata ripresa. Lo scontro, comunque, non è affatto finito e dopo la puntata Luca è tornato alla carica.

Luca contro Nikita: “Fossi in te mi vergognerei come un cane”

Dopo quanto avvenuto in puntata Luca Onestini ha deciso di affrontare Nikita Pelizon per dirgliene quattro: “Ti è cascata la maschera in pieno amore della mia vita, ti è cascato tutto”. E ancora: “Io fossi in te mi vergognerei come un cane, si la mano te l’ho toccata, sì come ad altre persone ma tutte le altre schifezze che ti sei inventata mi fanno vomitare! C’erano 25 persone e nessuno ha visto nulla, hai chiesto il testimone e Charlie ha negato, non c’è stato nulla, risvegliati, scappa, vatti a nascondere, nasconditi”.

Di fronte a queste dure parole Nikita Pelizon si è mostrata serena e ha replicato: “Si tratta di consapevolezze”. Poi l’influencer si è allontanata abbandonando la discussione non prima però di sottolineare: “Continua le tue riunioni di condominio, mi raccomando”. Insomma ormai tra i due è scontro aperto. Dalla possibilità di una storia alla guerra totale è stato un attimo…

Altro che cena. Nikita Pelizon aveva proposto a Luca Onestini di cenare insieme per superare le divergenze, ma lui ha rifiutato. Ormai il rapporto sembra irrecuperabile. Di fronte all’accusa di ‘fare riunioni di condominio” Luca ha risposto di parlare davanti a tanti, lei compresa. E intanto risuonano ancora le parole della mamma di Luca intervenuta in puntata e rivolte a Nikita: “Non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”.

