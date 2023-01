GF Vip 7, quella di ieri è destinata a passare come une delle più discusse nella storia del programma perché non solo in diretta, le polemiche sono continuate anche dopo lontano dalle telecamere con un clamoroso sfogo di Luca Onestini. Luca che ieri ha ricevuto la visita della mamma che ha sparato a zero contro Nikita e Antonino. “Con Nikita hai tutte le ragioni. Sei stato strenuamente rispettoso. Come donna sarei stata contenta. Ti prendi le critiche da uno come Antonino che ha un comportamento vergognoso. In Nikita ho visto strategia e falsità, non ho visto niente di autentico”.



E ancora: “Lei prima ha cercato di fare l’accoppiata con Ciupilan, poi gli ha dato un calcio nel sedere e non l’ha più considerato. Lei non può prendere in giro tutti. Come non può pensare che Luca che è naturalmente espansivo debba modificare gli atteggiamenti. Nikita non è il centro del mondo”. Poi rivolta direttamente a Pelizon.

GF Vip 7, Luca Onestini attacca Giulia Salemi: non è super partes



“Non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”. Parole che aveva sollevato la reazione furiosa del pubblico. Il caos, poi, si è spostato nella Casa: tra Nikita e -Luca i contatti sono ormai azzerati.



Luca che ha attaccato Giulia Salemi ipotizzando un piano alle sue spalle. Giulia, infatti, ha letto solo messaggi negativi nei confronti di Luca Onestini, scatenando così la sua ira nella notte. “Questa cosa dei tweet non è equa. C’è una sola che sceglie tutto”. Il motivo? Presto detto: “Giulia è amica di Soleil, la mia ex. Secondo me i tweet glieli sceglie lei”, ha dichiarato Luca mettendo così in discussione l’operato della fidanzata di Pierpaolo Pretelli nelle puntate serali del GF Vip.



Secondo l’ex Uomini e Donne sarebbe in atto una vera e propria congiura contro di lui. Le polemiche non sono destinate a finire specie dopo le parole di Sonia Bruganelli alla mamma di Luca Onestini: ““Ma lei pensa davvero di poter venire qui e lanciare accuse per difendere suo figlio. Ad Antonino ha detto che porta le donne a letto e poi le molla. Ma come si permette? Non mi stupisco dell’atteggiamento che ha suo figlio”.