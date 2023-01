Esplode il GF Vip 7 dopo la puntata di ieri, sui social è bufera dopo l’entrata della mamma di Luca Onestini, arrivata nel programma per sostenere il figlio. Luca è stato protagonista nei giorni scorsi di confronti sia con Antonino Spinalbese sia con Nikita. E di questa mamma Carla ha parlato usando parole fuori dalle righe. “Ho sentito dire delle cretinate da Antonino. Offendere è la risposta più facile di chi non sa argomentare. Tu vai avanti così e smaschera le incongruenze delle persone. Tu sei intelligente e sensibile, sei in grado di capire gli altri. Con Nikita hai tutte le ragioni”.



“Queste sono persone orrende, sono l’unico che qua non ha fatto nulla”, la risposta del figlio. “Antonino ha avuto un comportamento vergognoso”, un’altra bordata di Carla. A questo punto è intervenuto Alfonso Signorini: Capiscono che lei è la mamma, ma c’è qualcosa che non le è piaciuto di suo figlio”. Ed altrettano secca la replica.

GF Vip 7, bufera sulla mamma di Luca Onestini



“No – ha detto la mamma di Onestini -, e dico la verità su Nikita: ho visto falsità. Lei prima ha cercato di fare l’accoppiata e poi non lo ha più considerato”. Il clou però si è toccato quando è entrata in gioco Nikita: : “Mi sorprende molto cosa dice, ma vedendo come è suo figlio…”. A questo punto la mamma di Onestini è esplosal: “Non hai credibilità in nessun senso, sei una stratega. Ti saresti meritata un Antonino che ti portava sotto il letto e ti scaricava il giorno dopo”.



Durissima le replica di Sonia Bruganelli: “Ma lei davvero pensa di venire qui e rivolgere una serie di epiteti del genere ad Antonino? Ma come si permette?”. “Questa è la verità. Non può dire una cosa del genere, infatti non mi stupisco di suo figlio. Il frutto non cade lontano dall’albero”. Poi è stata la volta di Orietta Berti “Io da madre mi sarei offesa ad aver sentito gli insulti di Luca”.



Tantissimi i messaggi sui social: “La madre dell’anno che dice ad una ragazza che si meriterebbe uno che se la porta a letto e la molla li. SI VERGOGNi”. E ancora critiche per Signorini: “Doveva intervenire e non l’ha fatto. Questo è l’ennesimo scandalo di un programma che andrebbe cancellato per quanto è poco educativo”.