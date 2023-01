Parliamo del GF Vip 7: chi è uscito nella puntata del 23 gennaio 2023? In questa puntata, in nomination, c’erano finiti in sei: Giaele De Donà, Nikita Pelizon, George Ciupilan, Sarah Altobello, Alberto De Pisis e Wilma Goich. Ma prima di arrivare all’eliminato della 29esima puntata, c’è da dire che è stata una serata a dir poco scoppiettante. Si è partiti con uno scontro titanico tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Le due si sono incontrate da sole in una stanza della casa e se ne sono dette di santa ragione.

Neanche a dirlo, una buona fetta del pubblico ha dato ragione agli argomenti di Oriana. Ma poco dopo il fattaccio è capitato quando tantissimo utenti si sono duramente scagliati contro Sonia Bruganelli. Il motivo? Una brutta affermazione durante questo momento di tensione tra Antonella e Oriana. Ma su questo ci ritorneremo. Ma non è finita qui perché anche Luca Onestini ha dato spettacolo. Prima si è incontrato con la mamma, tra grandi emozioni e lacrime.

GF Vip 7: chi è uscito nella puntata del 23 gennaio 2023

Poi la donna si è lasciata andare a uno sproloqui pesantissimo su Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon. Tanti gli insulti della donna verso Antonino e Nikita e tanti complimenti al figlio Luca. Alla fine il ragazzo si è confrontato con i due colleghi e la cosa non è stata carinissima. Ma tornando al televoto. Alla fine, ad uscire, per il voto più basso di tutti è Wilma Goich.

È lei la concorrente meno votata dal pubblico: “Già mi sentivo a casa”, commenta l’ex moglie di Edoardo Vianello. “Sono entrata che ero un tappetino ed esco che sono una statuina. Esco felice perché ho conosciuto delle persone meravigliose e il Grande Fratello mi ha dato non una mano, ma dieci mani”, commenta ad Alfonso Signorini.

Tra l’altro la Goich, uscendo, ha confermato quello che da tempo si sentiva nell’aria. Wilma infatti ha confermato al padrone di casa di essere intenzionata a riprendere il suo percorso artistico. Felicissimi dentro la casa, soprattutto Daniele Dal Moro, con cui Wilma ha instaurato un legame molto intenso. “Tu sei stato la mia forza”, dice la Goich prima di abbandonare per sempre la casa di Cinecittà.

