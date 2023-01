GF Vip 7, chi vince nei sondaggi. Mancano oltre due mesi alla fine di questa lunga edizione del reality e già si comincia a parlare di chi arriverà al traguardo. Intanto sono finiti in nomination altri 6 concorrenti e i sondaggi prevedono già il nome del vippone più sfortunato che rischia di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Ancora una volta è Wilma Goich a rischiare di dover fare le valigie, ma cosa dire invece dei concorrenti più amati dal pubblico?

Nelle ultime ore Patrizia Rossetti, uscita per problemi di salute, ha fatto delle dichiarazioni su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La conduttrice ha spiegato di aver assistito come testimone a una scena piuttosto “inquietante”: “Ho trovato la gelosia di Wilma Goich esagerata. Quando lui discute con Oriana, lei è sempre lì in mezzo come terzo incomodo. Un po’ strana e inquietante come cosa, è solo un mio pensiero ma a lungo andare è un atteggiamento deleterio”. Adesso, però, andiamo a scoprire quali sono i personaggi più amati.

Preferito GF Vip 7, chi vince nei sondaggi

Nel corso della puntata di stasera, lunedì 23 gennaio, si scoprirà il nome del concorrente eliminato. Intanto però Nikita Pelizon balza in cima alle classifica dei vipponi più apprezzati. In settimana c’è stato un duro confronto con Luca Onestini che ha deciso di chiudere definitivamente la loro liaison. La modella, però, ha fatto delle rivelazioni proprio sull’ex Ued che in una circostanza dopo averle messo le mani sui fianchi e sul sedere le avrebbe chiesto di dirle delle ‘porcate’.

Dopo aver fatto questa rivelazione Nikita Pelizon chiede: “Come posso vedere questa scena come amicizia?”. Eh già, intanto comunque è proprio lei a raccogliere il maggior numero di consensi dal pubblico del GF Vip. Nel sondaggio di Reality House Nikita Pelizon è scelta dall’8,4% degli spettatori, seguita da Daniele Dal Moro con 8,1% e Davide Donadei con 7,6%. Al quarto posto ci sono Alberto De Pisis e Andrea Maestrelli con il 6,9% di voti.

A seguire George Ciupilan (6,4%), Attilio Romita (6,0%), Antonella Fiordelisi (5,7%), Milena Miconi (5,4%), Antonino Spinalbese (5,0%), Edoardo Tavassi (4,8%), Nicole Murgia (4,2%), Sofia De Donà (4,1%), Oriana Marzoli (4,0%), Micol Incorvaia (3,9%), Edoardo Donnamaria (3,5%), Sarah Altobello (3,4%), Luca Onestini (2,8%), Wilma Goich (2,8%).

