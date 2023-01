Al GF Vip 7 Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono nuovamente riavvicinati, dopo settimane caratterizzate da liti e incomprensioni. Da parte dell’influencer venezuelana è giunta una dichiarazione d’amore nei confronti del compagno di avventura e lei ha anche accettato la sua decisione di fare le cose piano. Ma la sua speranza è che possa nascere davvero una relazione sentimentale, che possa durare anche all’esterno del programma. Ovviamente certezze non possono essercene al momento.

Ma fuori dal GF Vip 7 è adesso arrivata una rivelazione clamorosa su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. A vuotare il sacco è stata un’ex vippona, che ha toccato vari argomenti compreso ciò che succederebbe tra i due ragazzi. Qualcosa della quale lei è stata testimone diretta e da parte sua c’è stata una reazione con enorme sorpresa davanti a quella situazione insolita. Ma spazio anche a dichiarazioni su Antonino Spinalbese: “Io gli ho voluto molto bene, mi piace come ragazzo e lo trovavo equilibrato”.

Leggi anche: “Febbre alta e sintomi”. GF Vip 7, Alfonso Signorini trema: il concorrente in isolamento





GF Vip 7, retroscena su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Fuori dalla casa del GF Vip 7 su Antonino è stato aggiunto, prima di soffermarsi su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: “Mi ha poi accusata di non aver avuto tatto verso Wilma, il fatto è che se devo mandare a quel paese qualcuno lo mando perché ho una ragione per farlo. Ed evidentemente Antonino non ha capito nulla di me, lui difficilmente cambia idea su una persona e sbaglia ad essere così categorico”. A parlare è stata Patrizia Rossetti, che a Novella 2000 ha deciso di svelare “una cosa inquietante” su Daniele e Oriana.

Rossetti ha quindi esclamato a Novella 2000: “Ho trovato la gelosia di Wilma Goich esagerata. Quando lui discute con Oriana, lei è sempre lì in mezzo come terzo incomodo. Un po’ strana e inquietante come cosa, è solo un mio pensiero ma a lungo andare è un atteggiamento deleterio. Infatti ultimamente non li ho visti più farsi grandi confidenze, Daniele ha anche cercato altre persone con cui parlare e più che altro spettegolano. E dire che per loro la pettegola ero io”. Poi ha chiosato, parlando di Pamela Prati.

Su Pamela ha esclamato: “Lei è l’unica che in studio non mi saluta, non la forzo e anche in casa non mi ha parlato per dieci giorni. Ognuno ha i suoi tempi, ha detto che non mi stima e non mi rispetta e se non vuole salutarmi è libera di farlo. Posso dire di non averla mai giudicata per il suo passato”.