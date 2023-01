GF Vip 7, il concorrente ha la febbre e sarà costretto all’isolamento. La notizia trapela da dentro la Casa ed è stata immediatamente diffusa sui social. La paura è quella di un possibile contagio Covid anche se, visto l’isolamento in cui vivono gli inquilini, appare molto molto difficile. Una paura che nasce dai casi dei mesi scorsi. A fare luce sulla questione era stato il giornalista Gabriele Parpiglia. “Io lo so come è entrato il Covid. Luca Onestini, tra i nuovi ingressi, è asintomatico”.



“La variante che ha preso ha bucato il tampone. Era in fase di crescita e nascita il virus dentro il corpo e il tampone non lo ha rivelato. Lui è entrato da negativo e poi è diventato positivo e asintomatico. La variante ha bucato il tampone molecolare. Sono ormai in isolamento da tre settimane perché questa nuova variante dura più a lungo”, aveva spiegato.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi ha la febbre: va in isolamento?



Il caso era rientrato senza problemi. Ora a preoccupare è Edoardo Tavassi che avrebbe scoperto di avere la febbre. “Lui con la febbre a 38 e le placche alla gola, Micol che lo segue e si prende cura di lui, passo dopo passo”, ha scritto un fan della coppia nata all’interno della casa più spiata d’Italia. Voce confermata da un altro utente.



“Tavassi ha la febbre e quindi sarà costretto all’isolamento nelle prossime ore”. E ancora: “Daniele ha svelato che stanotte Tavassi aveva 39 di febbre”. Non è chiaro quindi cosa succederà, al momento infatti non c’è una comunicazione ufficiale da parte della produzione. Possibile che una nota arriverà nelle prossime ore.

Entrato a gioco in corso Edoardo Tavassi è considerato la rivelazione del gioco tanto che c’è chi lo dà come favorito assoluto.

Anche la sorella Guendalina avrebbe fatto un sogno profetico in questo senso: “Se lui troverà la compagna nella casa o avrà la vittoria? Credo più la seconda. Anzi, se dovesse vincere, cosa che mia nonna in sogno gli ha pronosticato, e noi a nonna Ina eravamo molto legati, prometto che sposerò Federico, il mio compagno, a patto che le nozze le paghi Edoardo”.