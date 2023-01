Nuovo capitolo sull’eterna discussione al GF Vip 7 sul rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. I due hanno avuto qualche giorno fa un nuovo scontro, durante una cena in baita alla presenza di Attilio Romita e Antonella Fiordelisi. La modella di Trieste aveva invitato il coinquilino per cercare di fare pace e ricominciare ad avere un legame abbastanza civile, ma lui ha reagito in malo modo ribadendo che lei non esisterebbe affatto. La reputa una persona trasparente e quindi non ha voglia di avere a che fare con la gieffina.

Ma ora al GF Vip 7 è arrivata una confessione sorprendente di Nikita Onestini, che ha svelato un segreto su quanto fatto da Luca Onestini qualche tempo fa. In particolare, ha tirato fuori dal cassetto un fatto che si è verificato durante le feste di Natale e che non era mai stato raccontato almeno fino a questo momento. Tra l’altro, pare che le telecamere della regia non abbiano mai indugiato su questo e quindi potremmo essere di fronte ad una vicenda che sarà trattata tra poche ore nella puntata in diretta con Signorini.

GF Vip 7, racconto ‘choc’ di Nikita Pelizon su Luca Onestini

Come ha riferito il sito Biccy, al GF Vip 7 Nikita Pelizon ha deciso di non rimanere più in silenzio su Luca Onestini e dialogando con Antonella Fiordelisi ha voluto rendere pubblico un gesto hot di lui nei suoi confronti: “Eravamo tra le due porte rosse, quella che ti porta dalla casa a fuori, stavamo aspettando per le foto di Chi. Là mi aveva detto che mi vedeva solo come un’amica, io durante le foto stavo guardando fuori e ballavo muovendo un po’ i miei fianchi, avevo un vestito molto aderente”.

Poi Nikita ha aggiunto a proposito di Onestini: “Poi mi ha messo le mani sui fianchi, sul sedere, sulla pancia e sul davanzale e lo sfioro per sbaglio lì. Gli dico: ‘Scusa, non volevo’, ma lui con tono molto hard dice: ‘Non devi scusarti, ma è tutto qua quello che sai fare? Dai, dimmi delle porcate’. Come posso vedere questa scena come amicizia? Non posso vederla come amicizia e quando lui mi urla in piscina: ‘Hai sempre frainteso tutto, io ti ho sempre vista come un’amica’, è chiaro che a questo punto tu mi ferisci”.

Chepau a questa ragazza che subisce insulti gratuiti da mesi il cui unico ‘errore’ è essersi invaghita di un 🤡.

Non mostrano la verità,bloccano le sorprese della famiglia facendola passare come visionaria.



LEI DEVE VINCERE.



🧚#Gfvip #nikiters #iostoconnikita #fuorionestini pic.twitter.com/I4y9VF9Qh3 — ei blondie.🧋 (@alessiah79) January 22, 2023

E i supporter di Nikita Pelizon hanno risposto così alle parole della ragazza: “Chapeau a questa ragazza che subisce insulti gratuiti da mesi, il cui unico ‘errore’ è essersi invaghita di un pagliaccio. Non mostrano la verità, bloccano le sorprese dalla famiglia facendola passare da visionaria”, “Quando spegnete il sorriso ad una persona, poi ricordatevi di vergognarvi”.