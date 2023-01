Antonino Spinalbese, i dubbi su Nikita. Il GF Vip 7 concede al pubblico sempre grandi colpi di scena, come quello tirato in ballo dall’ex di Belen dopo il premio vinto dalla Pelizon. Nikita ha avuto la possibilità di scegliere tre inquilini da portare a cena. Nello specifico la gieffina ha scelto Antonella Fiordelisi, Attilio Romita e Luca Onestini.

I dubbi di Antonino Spinalbese su Nikita Pelizon. Riflettori accesi dopo il premio vinto al gioco la scorsa settimana, quando ad aggiudicarsi il primo posto è stata Nikita. Davanti a lei la scelta di portare a cena 3 concorrenti. Tra i nomi, anche quello di Luca Onestini. Ma dietro a tutto questo Antonino avrebbe intravisto una ‘strategia’.

I dubbi di Antonino Spinalbese su Nikita Pelizon a cena con Luca Onestini

Ovviamente a cadere nel mirino dei sospetti, la scelta di Nikita Pelizon su Luca Onestini. Quale occasione migliore se non quella di chiarire precedenti rancori davanti a un buon piatto? Nikita ha colto al balzo la possibilità di farlo, ma per Antonino le cose sarebbero andate diversamente: “Lei sa fare lo show”, sono state le parole dell’ex di Belen. Luca Onestini a cena, ma George Ciupilan no: tutti avrebbero scommesso sul secondo nome posto che tra Nikita e George esista un ottimo rapporto di amicizia. (“Basta, ora te lo dico”. La cena al GF Vip finisce malissimo, per Luca Onestini è troppo. Parte la furia).

Contrariata dal punto di vista di Antonino, resta invece Antonella Fiordelisi che ha sostenuto a gran voce le intenzioni di Nikita di poter trovare un buon momento per chiarire le asperità con Onestini. Poi il colpo di scena di Attilio Romita che ha rivelato: “Lui è convinto di essere preso in giro”, riferendosi a Luca Onestini. Il dibattito tra i concorrenti è proseguito fino al fatidico momento della cena a 4.

Una tavola rotonda che ha dato anche a Daniele Dal Moro la possibilità di esprimere la sua a riguardo. Per il gieffino Luca avrebbe dovuto rifiutare l’invito. La cena ha dato comunque modo a Nikita di esplicitare la volontà di giungere a un chiarimento con Luca che ha comunque ribadito: “Tu per me non esisti”. Parole forti che pare non concedino alcuna pace tra i due. Ma nel corso della prossima puntata gli spunti di riflessione potrebbero essere tanti.