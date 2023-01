Ormai è evidente a tutti: tra Antonino Spinalbese e Luca Onestini non scorre buon sangue. Appena rientrato nella casa dopo essersi sottoposto a un piccolo intervento, l’hair stylist ha commentato i comportamenti di alcuni dei suoi compagni di viaggio e tra loro c’è proprio Onestini. Spinalbese ha avuto da ridire per il comportamento con Nikita Pelizon: “Ma si è un furbetto lui. Che posso dire di questo ragazzo? Luca ha cercato di sminuire Nikita, ma in realtà ha fatto una pessima figura. E questo penso che sia palese. Lo trovo immaturo e lo trovo anche superficiale. Per me non è altro che un ragazzino sciocco”.

Parole che non sono piaciute sia all’interno della casa a Luca Onestini che all’esterno del GF Vip perché il fratello del modello, Gianmarco, che ha risposto a tono a Spinalbese sui social: “Ad offendere sono capaci tutti caro Antonino, ma ad usare il cervello solo chi ce l’ha. E tu non ce l’hai”. Nelle ultime ore è andato in scena un altro scontro tra i due che, ovviamente, non è sfuggito agli occhi del GF Vip e dei tanti appassionati che sui social hanno postato dei video sulla lite.

GF Vip, lite tra Antonino Spinalbese e Luca Onestini

Tutto è iniziato quando Onestini parlava in veranda con altri vipponi della cena nella baita avuta in precedenza con Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Attilio Romita. Si è detto molto infastidito anche dallo scontro avuto poi con l’influencer triestina e spiegava il suo punto di vista. Accanto a lui c’era Antonino Spinalbese, che scambiava un parere con Andrea Maestrelli e Luca Onestini pare aver sentito qualcosa che non gli sarebbe piaciuto. Quindi avrebbe chiesto spiegazioni all’ex di Belen e ne scaturito un confronto acceso

Luca Onestini ha mantenuto la sua linea ed è convinto che stessero confabulando qualcosa. Stando al suo pensiero avrebbe detto qualcosa che esulava alla conversazione, ma entrambi hanno negato, sostenendo si trattasse di altro. “Ho detto solo: cosa devo fare? Sbrocco stasera?”, è la spiegazione di Antonino Spinalbese mentre Luca Onestini gli ha chiesto il perché di questa frase. “Luca hai la coda di paglia? Non mi sto riferendo a te”.

Questo Antonino Vs luke me lo meritavo.

A:"Continua a fare il tuo monologo…non voglio essere accostato a te nemmeno in una clip".

STO URLANDOOO#oriele #gintonic #gfvip pic.twitter.com/xwvcBI5dsh — 𝕸𝖆𝖘𝖘𝖎𝖒𝖎𝖑𝖎𝖆𝖓𝖔 (@barumiliano) January 20, 2023

Aggiungo l'allegato dove lo definisce giustamente "un cogl1one" pic.twitter.com/cXDdvePXeu — 𝕸𝖆𝖘𝖘𝖎𝖒𝖎𝖑𝖎𝖆𝖓𝖔 (@barumiliano) January 20, 2023

Antonino su onestini “ È UN BUFFONE E BASTA SI CAPISCE DA COME SI VESTE , COME SI MUOVE COME SI SIEDE “ ANTONINOOOOOOO 🔥 #Gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/Nk0JnkRecO — Soqquadro (@gicarestik2) January 20, 2023

Quindi è intervenuto Andrea Maestrelli e ha provato a dire che effettivamente il discorso verteva su altre questioni. “Secondo te io mi metterei mai a parlare di te nella mia vita? Sono agitato e sai perché? Perché non ho proprio interesse di essere associato a te o accostato a te in una clip. Quindi…”. Successivamente Antonino Spinalbese si è scagliato in zona biliardo contro Luca Onestini e parlando con gli altri vipponi non gli ha risparmiato critiche pesanti definendolo “cog***e”. “È un buffone e basta. Si capisce da come si veste, come si muove e come si siede”, ha detto successivamente Antonino Spianlbese.